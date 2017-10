Eutelsat récupère Noorsat et ses 300 chaînes arabes

Par Amira SOLTANE -

L'audiovisuel arabe est sans doute le plus croissant de tous les médias audiovisuels dans le monde, au point que les grands opérateurs de télédiffusion établissent des accords pour récupérer sur leur plate-forme les centaines de chaînes arabes. C'est ainsi que l'opérateur français Eutelsat Communications Eutelsat qui diffuse plus de 6 600 chaînes, touchant une audience d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres, annonce avoir conclu avec le groupe bahreïni Orbit Holding Group l'acquisition de Noorsat, l'un des principaux prestataires de services par satellite au Moyen-Orient. Et sans le moins cher et le moins bureaucratique de la planète. L'acquisition de Noorsat s'inscrit plus largement dans la stratégie du Groupe consistant à rationaliser la distribution à des positions orbitales phares choisies où une telle approche est susceptible de créer de la valeur. Eutelsat renforce ainsi son contrôle sur le développement commercial à long terme de ses pôles vidéo clés dans le Monde arabe et accroît son accès direct aux utilisateurs finaux, permettant ainsi de stimuler l'adoption de la télévision en Haute Définition (HD) et de proposer des services vidéo additionnels.

Eutelsat a acquis 100% de Noorsat pour un montant de 75 millions de dollars US, à trésorerie et dette nulles. L'acquisition va augmenter le chiffre d'affaires consolidé d'Eutelsat d'un montant net d'au moins 15 millions de dollars US sur une base annuelle après élimination de la capacité louée par Noorsat à Eutelsat. Créé en 2004, Noorsat est le principal distributeur de capacité d'Eutelsat au Moyen-Orient et compte parmi ses clients des sociétés de renom. Noorsat fournit des services à plus de 300 chaînes de télévision diffusées quasi exclusivement depuis les positions orbitales d'Eutelsat situées à 7/8° Ouest et 25,5° Est, qui constituent des pôles audiovisuels de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Noorsat est avec l'opérateur jordanien le principal client des chaînes off-shore algériennes.

Cette vente est une bonne opération pour les Bahreïnis qui sortent de la zone de l'illégalité.

De son côté, créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 32 pays, s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.