L'Algérie est une nouvelle fois passée à côté du MIP TV

Par Amira SOLTANE -

L'Algérie a une nouvelle fois raté l'occasion de participer au MIP TV 2017, le rendez-vous audiovisuel mondial à Cannes qui s'est déroulé du 16 au 19 octobre. Rendez-vous incontournable des producteurs de programmes et des chaînes de télévision du monde entier, qui viennent y faire leur marché depuis 30 ans, le MipCom (Marché international des programmes de communication) 2017 s'est clôturé avec l'absence fort remarquée des télévisions algériennes. 14 000 participants y sont attendus pour quatre jours d'échanges, de rencontres, de visionnages, de promotion et de business. Et une douzaine de nouvelles séries TV du monde entier seront présentées aux acheteurs en avant-première mondiale avec leurs comédiens. Les représentants de l'Entv, d'Echourouk TV, El Djazaïria TV et surtout Numidia News. Mais en l'absence de financement, pres-qu' aucun programme international n'a été acheté. De plus aucune production algérienne n'a été vendue. Même la plus grosse production algérienne Achour El Acher n'a pas été vendue. Les producteurs du feuilleton à succès El Khawa ont préféré exposer au FCE que du côté du MIP TV. Dans le paysage audiovisuel mondial, le MIP TV a mis la Russie à l'honneur et montrera Trotsky, une série de prestige consacrée au père de la révolution d'Octobre. Les États-Unis mettront en avant Les Médicis: les maîtres de Florence, une série historique créée par Frank Spotnitz (X-Files) dont on verra les premières images de la saison 2 et Counterpart, une série d'espionnage dont la vedette est J. K. Simmons, l'acteur révélé par Whiplash et Spider-Man. L'Angleterre a présenté Britannia, une série historique sur la résistance à l'invasion romaine dont Kelly Reilly (L'Auberge espagnole) et David Morrissey (The Walking Dead) sont les vedettes. Le Japon organisera la première en 4K (ultra-haute définition) de Kurara, biopic du peintre Katsushika Hokusai. La Turquie toujours présente au MIP annoncera sa plus grosse production jamais lancée autour de la vie de Mehmed le conquérant. Plus modestement, la France essaiera de convaincre les acheteurs étrangers d'investir dans Les Quadras, dont la diffusion vient de s'achever sur M6 (avec Alix Poisson et François-Xavier Demaison dans une histoire de mariage à rebondissements).

Enfin, les responsables de Cannes Séries, le nouveau festival de la série TV qui doit se tenir au mois d'avril pendant le MIP TV, viendront présenter l'événement ce lundi. Avec, on l'espère, un début de programme et quelques têtes d'affiche...En définitive, on est loin de l'audiovisuel mondial et même arabe, il est presque impossible de placer un produit algérien, même dans le Maghreb. Ceci au moment où la Turquie réalise plusieurs milliards en chiffres d'affaires dans le domaine audiovisuel.