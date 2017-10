Quelle place pour le feuilleton arabe dans le Festival des séries en 2018?

Par Amira SOLTANE -

Après le cinéma, l'audiovisuel, la publicité, Cannes aura son Festival des séries. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le maire de Cannes. Il a annoncé que sa ville organiserait un Festival international de séries, à l'image de son Festival du cinéma, en avril 2018 «quoi qu'il arrive», passant outre le processus de choix d'une ville par le ministère de la Culture.Le Festival international des séries TV est un projet qui s'est préparé depuis 2011. Lille, Cannes, Nice, Bordeaux et Paris sont en lice pour accueillir ce Festival de séries. Le ministère français de la Culture, qui doit trancher, ne s'est pas encore prononcé. En plus du célèbre Festival de cinéma, la ville de Cannes accueille tous les ans les marchés internationaux des contenus audiovisuels MipCom et MIPTV, tous deux organisés par la société Reed. Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture et de la Communication et fondatrice du fonds d'investissement Korelya Capital a été choisie par David Lisnard, maire de Cannes, pour organiser ce nouveau rendez-vous culturel dont la première édition est prévue pour avril 2018. Ce choix s'inscrit dans le prolongement des échanges effectués avec la ministre en 2014, au moment de la conceptualisation du projet. Fleur Pellerin a été immédiatement réceptive à l'idée de ce festival. Elle est la première à en avoir saisi l'importance pour la France et sa promotion culturelle, a affirmé David Lisnard à la presse. De son côté, l'ancienne ministre de la Culture se dit «très honorée» de la confiance qui est placée en elle et affirme avoir pour objectif de faire de ce nouveau projet culturel un événement incontournable dans le calendrier international.

Reste à savoir si le festival va favoriser les séries françaises ou internationales et probablement américaines. Dans le paysage audiovisuel mondial, les USA sont les principaux producteurs de séries, suivis du Brésil, du Mexique, de la Turquie, et de l'Inde. Dans le Monde arabe, ce sont les Egyptiens qui restent les premiers producteurs de séries avec en moyenne 40 feuilletons par an, suivis de la Syrie, des Emirats arabes Unis, puis du Qatar. Dans le Maghreb, le Maroc reste le premier producteur de séries de qualité, suivi de la Tunisie et de l'Algérie.

Le MIP TV, le grand marché des programmes qui vient de s'achever à Cannes fut l'occasion pour TF1, M6 et Canal+ de s'emparer de quelques séries américaines. La première chaîne a en effet acheté les droits de diffusion de Heist et Conviction, deux séries diffusées sur la chaîne américaine NBC. De son côté, M6 s'est emparée de la série fantastique Supernatural. Enfin, pour sa part, Canal+ a acheté les droits de Weeds, une série très suivie aux États-Unis mais également en Angleterre.