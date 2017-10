Ennahar TV domine, Samira TV avance et Echourouk se stabilise

Par Amira SOLTANE -

La chaîne Ennahar continue de prendre de la hauteur dans le paysage audiovisuel algérien. Dans le dernier sondage de l'institut MMR sur la dernière semaine de septembre, réalisé sur un échantillon de 2 457 personnes résidant à Alger, Constantine, Oran, Sétif, Béjaïa, Tlemcen et Chlef, Ennahar TV occupe la place de leader du PAN avec une part d'audience de 27,08% et estimée à 12 millions de téléspectateurs. En seconde position, une surprise, la présence de la chaîne gastronomique Samira TV avec 18,89%, alors qu'Echourouk TV, l'ancienne leader du paysage audiovisuel algérien durant le Ramadhan arrive en 3e position avec 18,81%. Quant à la télévision publique A3, elle arrive en 4e position avec 12,13%. Le pic d'audience d'Ennahar TV est situé entre 21h00 et 22h45, atteignant son apogée entre 21h00 et 21h15 avec environ 6,3 millions de téléspectateurs.

Par ailleurs, le sondage signale le retour en force du groupe médiatique saoudien, MBC, à travers MBC4 qui s'est hissée à la 3e position devant A3, tandis que MBC1 et MBC2 viennent respectivement en 6e et 7e positions. Le retour de MBC4 en 3e position avec environ 8 millions de téléspectateurs est dû au retour des feuilletons turcs doublés en syrien. La chaîne MBC a perdu du terrain suite au changement des fréquences. Ce changement a été négatif concernant la visibilité des chaînes du groupe MBC. S'agissant du taux de pénétration des chaînes d'information, Ennahar est toujours leader avec un pourcentage important: 56,71%, loin devant Echourouk News qui ne totalise que 23,33%.

Aucune présence de la chaîne Dzaïr News et surtout Numidia News. Cette absence de visibilité est le résultat d'une mauvaise stratégie de communication concernant les diffuseurs. Sur la cinquantaine de chaînes algériennes, seules cinq ont réussi à s'imposer dans le paysage audiovisuel par le contenu de leurs programmes. L'absence de contenu et surtout le manque de financement des programmes et l'achat des programmes a conduit à créer des chaînes vides de contenu. Le paysage médiatique a vécu un mouvement durant le mois de septembre dernier, avec la chute de certaines chaînes et le retour en force d'autres. Ceci au moment où d'autres chaînes arrivent sur le terrain, c'est le cas de la chaîne El Hayat TV de Habet Hannachi qui envisage de se lancer dans l'aventure audiovisuelle. Le paysage médiatique et audiovisuel algérien demeure un espace vierge en matière de contenus. L'Etat qui a annoncé l'autorisation de sept chaînes seulement a démontré sa volonté de réguler ce secteur.