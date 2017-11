Quel avenir pour la télévision après l'Internet et les réseaux sociaux?

Par Amira SOLTANE -

Alors que chez nous l'on s'interroge encore sur l'audience des chaînes de télévision, en France l'on s'interroge maintenant sur le rôle d'une chaîne de télévision, alors que les tablettes et les smartphones ont envahi l'univers social des sociétés occidentales. Selon une statistique publiée par le très sérieux institut BVA, 52% des Français considèrent que la télévision a encore un avenir, les 48% restants pensant quant à eux que la télé est déjà morte. Cette étude est très révélatrice de l'évolution des mentalités dans une société. Elle a été relevée par l'Observatoire «Les Français et la télévision» et démontre que la télévision qui avait été lancée il y a seulement 50 ans risque de disparaître dans les proches années à venir.

Il y a quelques années, la télévision et ses programmes étaient encore le moyen de divertissement et d'information préféré du plus grand nombre de téléspectateurs dans le monde et plus particulièrement en France. Mais Internet a peu à peu réduit la popularité de ladite télé et le lancement des services de vidéo à la demande par abonnement (Svod) comme sait si bien le faire Netflix sont en train de porter un coup fatal à la télévision partout dans le monde.

Là où cette statistique devient intéressante, c'est que la France reste l'un des pays dans le monde où l'on croit encore à la télé, les programmes préférés des Français étant les films et les documentaires. Les Français seraient donc plutôt du style à se laisser porter et regarder les programmes proposés au lieu de choisir précisément ce qu'ils souhaitent voir. On peut penser notamment aux personnes âgées qui restent très attachées à leur TV, au point de nier totalement qu'ils seront peut-être bientôt les seuls à la regarder... D'un autre côté, les émissions les plus regardées et auxquelles les Français souhaiteraient le plus participer sont les jeux sur la culture générale ou les émissions sur la compétition sportive ou culinaire (Le Meilleur Pâtissier, Pékin Express, Koh-Lanta, Top Chef). La télévision a toujours constitué un meuble important dans le paysage d'une famille, elle est même considérée comme le principal divertissement dans la soirée. Quand l'électricité disparaît, c'est la lecture et parfois la musique avec des modes mobiles qui demeurent la principale distraction d'une famille au foyer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les familles passent plus de temps à scruter les informations et les commentaires sur les réseaux sociaux que de regarder la télévision. Une situation nouvelle qui est apparue il y a juste trois à quatre ans et qui a bouleversé les habitudes des citadins et des familles.