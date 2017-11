La chaîne RT dans le viseur des Américains

Par Amira SOLTANE -

La chaîne de télévision Russia Today financée et contrôlée par l'Etat russe doit s'enregistrer en tant qu'«agente de l'étranger» aux Etats-Unis. Le président russe dénonce une «pression inédite». «L'attaque contre nos médias est une attaque contre la liberté d'expression», a déclaré Vladimir Poutine, samedi 11 novembre, lors d'une conférence de presse au Vietnam. Il réagissait à l'obligation faite à la chaîne de télévision russe RT (anciennement Russia Today) de s'enregistrer comme «agente de l'étranger» aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont souvent accusé RT et l'agence de presse Sputnik, contrôlées par l'Etat russe et qui émettent en plusieurs langues, de relayer la propagande du Kremlin. Elles les soupçonnent d'avoir tenté d'influer sur la campagne pour l'élection présidentielle de 2016, notamment dans un rapport des services de renseignement américains portant sur l'ingérence de Moscou dans la dernière campagne présidentielle américaine.

«La riposte sera adéquate, similaire.» «Il n'y a aucune preuve confirmant une ingérence de nos médias dans la campagne électorale» aux Etats-Unis, a insisté le président russe. RT a fait savoir vendredi qu'elle allait s'enregistrer en tant qu'«agente de l'étranger», se soumettant à la loi dite Fara (Foreign Agents Registration Act, littéralement «loi d'enregistrement des agents étrangers»).

Celle-ci oblige toute société représentant un pays ou une organisation étrangère à rendre régulièrement des comptes aux autorités américaines concernant ses relations avec cet Etat ou cette institution, sous peine de voir ses comptes gelés.

Selon RT, le ministère américain de la Justice lui a donné jusqu'à aujourd'hui pour se plier à ces exigences, que la chaîne a dénoncé comme illégales.

RT a annoncé qu'elle allait les contester devant un tribunal.

Le réseau social américain Twitter avait également décidé fin octobre d'interdire aux comptes de RT et de l'agence russe Sputnik de diffuser des contenus sponsorisés. Moscou avait dit regretter cette décision, estimant que Twitter était «victime de préjugés» sur les médias russes.

Le Kremlin a dénoncé à plusieurs reprises la «pression inédite» subie par les médias russes aux Etats-Unis, menaçant les médias américains opérant en Russie de leur imposer de nouvelles restrictions légales. Il s'agit notamment des médias Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty, financées par le Congrès américain. Depuis quelques années les médias russes ont adopté une stratégie médiatique identique à celle des Américains: inonder le marché américain avec des informations non contrôlées par l'administration américaine.