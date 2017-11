Le groupe beIN Media mise sur le cinéma et le divertissement

Par Amira SOLTANE -

Depuis quelque temps, les Algérois ont découvert des affiches de publicité de beIN Media faisant la promotion de séries américaines sur la télévision qatarie. Le groupe beIN Media Group, maison-mère de beIN Sports a lancé depuis quelque temps son bouquet cinéma. En effet, le groupe a lancé quatre nouveaux canaux (2 beIN Movies et 2 beIN MAX) dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient sur le satellite Eutelsat 25B. Le groupe qatari, largement leader dans le sport dans cette région, chercherait à se diversifier et amplifier son public vers des cibles plus familiales et des contenus mêlant séries, cinéma et divertissement. Pour ce faire, la firme tenterait actuellement de signer des output deals (contrats-cadres permettant d'accéder en exclusivité aux catalogues de films et de séries) avec une ou plusieurs majors pour ces régions. Le rachat récent du bouquet Digiturk, leader en Turquie, pourrait également permettre au groupe de renforcer son catalogue de séries turques qui connaissent un succès immense dans le monde et principalement dans la région et surtout concurrencer le Groupe saoudien MBC qui a investi depuis plus de 15 ans dans le divertissement. Le bouquet propose des abonnements et viendrait directement concurrencer le bouquet basé à Dubaï, OSN. Cette stratégie fait suite à une volonté de s'internationaliser, à l'image du bouquet sportif beIN Sports même s'il est peu probable de voir l'arrivée d'un tel bouquet à court terme en France. En fait, les Qataris s'inspirent du Groupe Canal+ qui mise sur le cinéma et le sport. Canal+ premium est leader avec son bouquet Ciné+ sur CanalSat et OCS pour la télévision et Netflix ou Canalplay en Svod. Une éventuelle prise de participation dans OCS serait théoriquement le moyen le plus simple afin de se frayer un chemin du côté du groupe qatari, mais nul doute que Canal, propriétaire à 33% d'OCS ne laisserait jamais entrer beIN dans son terrain de prédilection. Le groupe change son fusil d'épaule et semble donc se diriger vers la création d'un modèle familial (sports, cinéma, séries) à l'image des bouquets Canal+, Bskyb, Sky...beIN Sport qui a dominé le monde des droits d'images du sport veut ainsi attaquer le terrain du cinéma et plus tard du divertissement avec une large gamme de films et de séries à proposer. Lors du dernier MIP TV le Groupe beIN Media a négocié l'achat de plusieurs séries importantes comme le film Valor, Salvation et présente des shows américains comme celui de James Corden. Faute de Coupe du monde, beIN Media espère proposer les offres cinéma puisque les Algériens ne vont pas acheter le démo beIN étant donné que l'Algérie n'est pas qualifiée.