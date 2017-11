Eutelsat concurrence Nilesat et Arabsat

Par Amira SOLTANE -

Le satellite reste le moyen de réception préféré dans la région Mena (Afrique du Nord-Moyen-Orient), touchant 56 millions de foyers, soit 94% du total des maisons dans les 14 pays de langue arabe concernés par l'étude effectuée. Ainsi par cette offre déployée, Eutelsat concurrence sérieusement Nilesat et Arabsat, les deux principaux satellites arabes. Eutelsat placée sur la position orbitale 7/8° Ouest est particulièrement populaire dans cette zone géographique, touchant aujourd'hui 56,2 millions de foyers, soit 3,1 millions de plus qu'il y a un an. La raison: la possibilité d'y suivre 1 200 chaînes arabes ou internationales - 55% d'entre elles en exclusivité -, dont 179 en HD (+34% en un an). Il faut dire que la progression des foyers équipés en HD a été spectaculaire au cours des 12 derniers mois (+30%), représentant aujourd'hui 46% du total, et même 66% dans le cas de ceux qui reçoivent des émissions via la position 78° Ouest.

Eutelsat mise également sur le partenariat et avait conclu déjà avec le groupe bahreïnien Orbit Holding Group l'acquisition de Noorsat, l'un des principaux prestataires de ser-vices par satellite au Moyen-Orient.

Créé en 2004, Noorsat est le principal distributeur de capacité d'Eutelsat au Moyen-Orient et compte parmi ses clients des sociétés de renom. Noorsat fournit des services à plus de 300 chaînes de télévision diffusées quasi exclusivement depuis les positions orbitales d'Eutelsat situées à 7/8° Ouest et 25,5° Est, qui constituent des pôles audiovisuels de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'acquisition de Noorsat s'inscrit plus largement dans la stratégie du Groupe, consistant à rationaliser la distribution à des positions orbitales phares choisies où une telle approche est susceptible de créer de la valeur. Eutelsat renforce ainsi son contrôle sur le développement commercial à long terme de ses pôles vidéo clés dans le Monde arabe et accroît son accès direct aux utilisateurs finaux, permettant ainsi de stimuler l'adoption de la télévision en haute définition (HD) et de proposer des services vidéo additionnels. Eutelsat a acquis 100% de Noorsat pour un montant de 75 millions d'US$, à trésorerie et dette nulles. L'acquisition va augmenter le chiffre d'affaires consolidé d'Eutelsat d'un montant net d'au moins 15 millions d'US$ sur une base annuelle, après élimination de la capacité louée par Noorsat à Eutelsat. L'effet légèrement dilutif sur la marge d'Ebitda ne modifie pas les objectifs de marge d'Eutelsat actuellement en vigueur.