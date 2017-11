Canal+ remonte en France et cache ses chiffres en Afrique

Par Amira SOLTANE -

Après des chiffres négatifs ces dernières années, le groupe audiovisuel français Canal+ a redressé la situation avec les nouveaux chiffres publiés cette semaine. En effet, Canal+ a réuni moins de cinq millions d'abonnés directs en France au 3e trimestre, ce qui représente un léger gain net et symbolique d'un millier d'abonnés par rapport au trimestre précédent. Mais cette situation n'est pas commode partout.

Le groupe Canal + a stoppé la fuite de ses abonnés directs, après plusieurs années de pertes. Le géant de la télévision cryptée Vivendi, a précisé lors de la présentation de ses résultats trimestriels, que Canal+ affichait 4,9 millions d'abonnés directs en France au 3e trimestre, ce qui représente un léger gain net de 1000 abonnés par rapport au trimestre précédent. Ce gain est symbolique même si au total, ce nombre ne permet pas au groupe de télévision payant de repasser la barre des cinq millions d'abonnés.

Le groupe de télé payante semble avoir arrêté l'hémorragie de ses abonnés qui lui avaient fait perdre près de 500.000 clients en 2016. En ajoutant les trois millions d'abonnés via ses offres distribuées par les opérateurs télécoms sur la période, il affiche un total de 8,008 millions d'abonnés dans le monde, avec une progression en Afrique.

Néanmoins, l'opérateur de télévision payante n'a pas été en mesure de communiquer le nombre de ses abonnés individuels en Afrique. Même si l'amélioration des résultats de l'opérateur en France est avérée. Le groupe Canal+ espère réaliser au moins trois millions en Afrique et faire face à une sévère concurrence des autres opérateurs et surtout à la concurrence déloyale du piratage numérique qui engendre des pertes colossales en Afrique et surtout au Maghreb où la télévision est très suivie. Le Groupe Canal+ voit par ailleurs ses revenus se stabiliser à un taux de change et à des périmètres constants (-2,5% en chiffres publiés) à 1,257 milliard d'euros au 3e trimestre et confirme son objectif d'environ 350 millions d'euros en 2017. Vivendi a publié, par ailleurs, un bénéfice net, part du groupe, en baisse de 15,4% au troisième trimestre à 223 millions d'euros, et confirmé ses objectifs financiers pour 2017. Son chiffre d'affaires se monte à 3,184 milliards d'euros, en hausse de 19,3% sur la période grâce à l'apport de sa filiale de publicité Havas qu'il devrait avoir totalement absorbée avant la fin de l'année. Sans cette contribution, son chiffre d'affaires est en hausse de 2,7%. La filiale de musique enregistrée UMG voit son chiffre d'affaires progresser de 5,3% à un taux de change et à un périmètre constants.