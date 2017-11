Le Miptv et Canneseries au secours de l'audiovisuel

Par Amira SOLTANE -

Après le cinéma, l'audiovisuel est en train de devenir le même créneau porteur pour les producteurs. En effet le Miptv et Canneseries s'associent pour faire découvrir les meilleures séries internationales de demain, grâce à une sélection de projets en développement effectuée par un jury d'experts de très haut niveau.

C'est dans ce sens que In Development, le Forum de création de séries de Cannes, entièrement dédié au développement de nouvelles productions internationales, se déroulera les 10 et 11 avril 2018, en parallèle du Miptv et de Canneseries. L'appel à projets est ouvert depuis mardi 21 novembre.

Cette première édition de In Development est coorganisée par Miptv et Canneseries. Ensemble, ils réuniront les décideurs internationaux et partenaires financiers présents au Miptv avec l'exigence artistique du nouveau Festival international des séries de Cannes. Grâce à la découverte de nouveaux talents internationaux, In Development offre aux producteurs, créateurs et auteurs la possibilité de présenter leurs projets à l'ensemble des décideurs, commissionners, plateformes de diffusion, distributeurs, coproducteurs, fonds de soutien ou agences artistiques, leur permettant d'accroître leur réseau, initier et concrétiser leurs projets. A l'issue d'une présélection, un jury international d'experts sélectionnera les projets qui seront pitchés sur scène. La date limite d'inscription est fixée au 8 janvier 2018 et la sélection finale des projets sera annoncée avant la fin du mois de février 2018. Chaque projet sélectionné pourra ainsi être présenté et défendu devant un public de professionnels de haut niveau. Il pourra également être admissible à l'obtention de compléments de financement de la part de certains des partenaires officiels de In Development: Federation Entertainment (Le Bureau des Légendes), actuellement l'un des principaux producteurs indépendants en Europe, propose ainsi de codévelopper, coproduire et distribuer l'un des projets sélectionnés. Fabrique des Formats propose, au moyen de son fonds d'investissement, le financement de deux pilotes de séries faisant partie de la sélection finale et bénéficiant déjà du soutien d'un producteur ou d'un coproducteur français. Dans son programme de Early-Stage Projects, In Development choisit également de donner un coup de projecteur à de nouveaux projets émanant d'auteurs émergents ou expérimentés, repérés en amont par des résidences d'écriture ou des agences artistiques du monde entier. Enfin cette stratégie fait partie des grands projets pour la relance des séries et programmes audiovisuels.