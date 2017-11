L'Algérie ne fait pas partie des 6 pays africains passés à la TNT

Par Amira SOLTANE -

Selon un rapport publié par l'opérateur de satellites Eutelsat et fournie par «Digital Transition in Africa», seulement six pays en Afrique ont réellement effectué leur migration de la télévision analogique vers la télévision numérique. Selon ce rapport, depuis le 17 juin 2015, première deadline pour les pays africains concernant la migration vers la télévision numérique, en dehors de six pays, presque toutes les autres nations du continent rencontrent des problèmes dans leurs migrations.

Les pays les plus numérisés sur le plan audiovisuel seraient selon ce rapport, le Malawi, (l'île) Maurice, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie. Le Maroc est également très proche d'une couverture intégrale de son territoire, mais certaines régions sont restées en analogique.

D'après Eutelsat, «la lenteur des progrès de la TNT en Afrique est due en grande partie aux défis considérables auxquels sont confrontés les pays ayant un territoire au relief important, fait de chaînes de montagnes, d'îles, qui restent généralement hors de portée du réseau terrestre et aux problèmes d'interférences dans les régions frontalières».

L'opérateur reconnaît néanmoins d'importants efforts de progression au niveau de certaines nations comme l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. L'Algérie, qui a vu l'ouverture du champ audiovisuel au privé a été son projet a été un peu délaissé, même si la TNT a été au programme des différents ministres de la Communication qui se sont succédé, l'arrivée de chaînes privées off-shore a quelque peu freiné la numérisation du pays. Le TDA qui avait comme objectif la numérisation du champ audiovisuel algérien a été détourné de sa mission de numérisation et de créer de nouvelles antennes satellites en prévision de l'ouverture audiovisuelle réelle en Algérie. Le passage de l'Algérie au tout-numérique et sa pleine intégration dans la société de la communication, constituent un objectif majeur pour Télédiffusion d'Algérie (TDA). Sur la base des résolutions clairement affichées par les pouvoirs publics et confirmées par les orientations du premier magistrat du pays, le secteur de la communication a mis en oeuvre une stratégie de développement du numérique en Algérie qui s'articule autour d'une multitude d'applications, matérialisées par des options technologiques et la mise en place d'un dispositif réglementaire adapté à la nouvelle configuration projetée, avait envisagé le TDA. Le projet est toujours en cours et le TDA s'applique pour terminer la numérisation totale du pays.