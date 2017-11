On regarde de plus en plus la télévision sans la télévision

Par Amira SOLTANE -

Regarder la télévision sans télévision, c'est aujourd'hui la forte tendance et cela grâce à de nombreuses solutions de direct et de replay mises en place par les chaînes, les fournisseurs d'accès à Internet et quelques développeurs. Dans ces services, des applications et logiciels pour regarder la télévision sont disponibles sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Avec Internet, ils ont réussi à changer les habitudes de consommation des programmes télévisés. Les chaînes l'ont bien compris et se sont plus ou moins bien adaptées au numérique et aux vies nomades des téléspectateurs. Elles proposent pratiquement toutes des services en ligne qui permettent de regarder le direct ou la rediffusion de certaines émissions. Parallèlement au travail des chaînes, les fournisseurs d'accès à Internet et les développeurs tiers proposent des solutions afin de regarder la télévision sur son ordinateur ou sur son smartphone. Nous avons donc résumé pour vous les différentes façons de regarder la télévision... sans télévision!

En France par exemple, il y 4,9 millions de personnes âgées de quatre ans et plus qui regardent des programmes de télévision en live ou en replay sur un écran autre que le téléviseur, soit 1 million de plus qu'il y a un an, rapporte étude Global TV dévoilée par Médiamétrie. Plus de la moitié de ces téléspectateurs qui consomment ces contenus sur ordinateur, tablette ou smartphone, ont moins de 25 ans, soit un tiers de plus que l'an dernier, et ils le font en moyenne 1h51 mn par jour. En plus de YouTube qui offre des visions en live, les logiciels en vogue comme Captvty. C'est un logiciel gratuit qui propose de regarder les principales chaînes françaises et étrangères, ainsi que leurs programmes en rediffusion. L'application permet également d'enregistrer le flux vidéo sur son ordinateur, ou de programmer un enregistrement. Il est possible de mettre sur pause le direct et de changer la qualité de diffusion. Autre fait intéressant: les écrans mobiles (tablettes et smartphones) dépassent aujourd'hui l'ordinateur dans la consommation de la télévision sur Internet, représentant 54% du total. Une étude qui tombe à point nommé au moment où le gouvernement planche sur un élargissement de la redevance TV à tous les écrans. Pour les ordinateurs de la marque à la pomme, MAC l'application Watch TV vendue 4,99 euros sur l'App Store permet comme son nom l'indique, de regarder la télévision. Les principales chaînes françaises sont disponibles. Il est également possible de mettre sur pause un programme et de revenir en arrière. On apprécie également la gestion du PIP (Picture In Picture) qui permet de regarder deux chaînes en même temps. L'application inclut également un navigateur à partir duquel il sera possible de télécharger les vidéos de YouTube. La solution la plus simple et la plus rapide pour regarder la télévision sur son ordinateur consiste à se rendre directement sur les flux de streaming proposés par les chaînes sur leurs sites Web. La plupart des chaînes de la TNT proposent une option afin de regarder en direct ou en rediffusion leurs programmes.