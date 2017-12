Combien d'heures les Algériens passent-ils devant la télé?

Par Amira SOLTANE -

Les études sur la télé se multiplient et changent. Dans sa dernière étude que publie EurodataTV Worldwide pour la 3ème année consécutive, le «Young Adults Report», établit une étude qui met en avant les spécificités des 15-34 ans au sein du paysage audiovisuel. Dans les 10 pays étudiés, de septembre 2016 à juin 2017, les jeunes adultes, qui représentent 22% de la population, constituent 13% de l'audience globale de la TV. Ils passent en moyenne 2 heures et 25 minutes par jour devant leur téléviseur pour regarder des programmes en live ou en replay. Une moyenne en baisse par rapport à 2015-2016, qui cache des disparités selon les marchés. La durée d'écoute des jeunes Américains reste la plus élevée (2h43min) malgré une baisse de 18 minutes. Les jeunes adultes japonais maintiennent leur durée d'écoute à 2h14min par jour, les Français de 15 à 34 ans ne concèdent que 9 min, à 2h15min, quand les Danois du même âge consacrent 1h29min à l'écran TV. Cette tendance est guidée par une évolution des usages: les jeunes adultes utilisent aujourd'hui tous les écrans pour regarder les programmes TV. Dans les 10 pays étudiés, le Top 3 des chaînes les plus regardées par les jeunes adultes d'une part et par l'ensemble de la population d'autre part affichent deux chaînes en commun, mais trois chaînes en commun en France et aux Pays-Bas et aucune en Allemagne. D'un pays à l'autre, le profil d'audience des chaînes dédiées aux jeunes varie sensiblement. Comedy Central, au Danemark, compte 69% de jeunes adultes dans son audience globale. La chaîne est également puissante sur cette cible en Allemagne, avec 55% de jeunes adultes dans son audience, et aux Pays- Bas avec 49%. En France, NRJ12 affiche la plus jeune audience avec 29% de 15-34 ans dans son audience globale. La fiction attire en moyenne 35% de l'audience TV des jeunes adultes. Ce pourcentage grimpe même jusqu'à 45% aux Etats-Unis et 53% en Espagne. En France, en Grande-Bretagne et aux Etats- Unis, le différé et le replay réalisés sur leur téléviseur par les jeunes adultes profite largement à la fiction: il engrange en moyenne 46% d'audience TV additionnelle aux programmes TV. Enfin, les jeunes adultes consacrent 32% du temps qu'ils passent devant la TV au divertissement, un genre surconsommé puisqu'il ne constitue que 25% des heures de programmes diffusés. «Got Talent» et «The Voice»sont présents dans le Top 10 des programmes de divertissement les plus regardés par les jeunes adultes dans six des 10 pays étudiés. Le sondage ne donne pas la position dans le Monde arabe et surtout en Algérie mais il pourrait être inférieur à 2h car il y a de moins en moins d'Algériens qui regardent la télévision et de plus en plus ceux qui regardent YouTube. Dans les derniers sondages réalisés par les instituts algériens aucune indication n'est faite sur le moyen de vision des Algériens des programmes des télévisions locales. En réalité, les Algériens, qui sont de plus en plus connectés regardent beaucoup plus les programmes de télévision sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. La durée de vision sur le Net est devenue de plus en plus importante que de regarder les programmes.