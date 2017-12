Not Found revient chez Echourouk TV et garde El Djazaïria TV

Par Amira SOLTANE

Il n'y a pas de fidélité dans l'audiovisuel. C'est le constat qu'on fait quand on découvre la nouvelle grille de la chaîne Echourouk TV organisée cette semaine à Alger. En effet, la société audiovisuelle algéro-tunisienne Not Found, qui possède une filiale algérienne, Well Com, est revenue sur la chaîne Echourouk TV après un divorce qui a duré une année. Durant cette période, le groupe audiovisuel algéro-tunisien s'était installé durant le Ramadhan 2017 chez El Djazaïria TV suivant l'ex-directeur commercial de Echourouk TV, Samir Boudjadja, devenu actionnaire dans El Djazaïria TV. Cette défection a provoqué un grand malaise chez Echourouk TV, et plus particulièrement pour son patron, Ali Fodil, qui a décidé depuis cette date de rompre avec les Tunisiens et contrôler tous les mouvements de la publicité dans son groupe. Ali Fodil a installé une dame intraitable à ce poste et qui n'a aucun pouvoir de signature ou de décision. Ainsi le retour de Not Found a été officialisé avec deux émissions produites par Well Com, la filiale de la société algéro-tunisienne. La première émission est Well sound star, une copie du télé-crochet musical: à la recherche de la nouvelle star. Well Sound qui s'est spécialisée dans la musique et l'organisation de concerts de chants arabes, veut ainsi s'aventurer dans les émissions de divertissement musicales. La nouveauté de cette émission, c'est la présence pour la première fois de Souad Massi comme jurée. C'est la première participation de la chanteuse de folk dans un programme en Algérie. Un jury qui est présidé par Kader «El japonais» (On aurait aimé le contraire) et plusieurs grosses stars de la chanson, à l'image de Amazigh Kateb et Hamidou, le tout sous la direction de Amine Dehane, le directeur de l'école. Il faut dire que ce projet est né en déclinant le programme Coke Studio produit par Coca Algérie et mis en boîte par Well Spoud et Media Algéria, la boîte de communication spécialisée dans le placement de publicité et qui est diffusé sur la même chaîne, Echourouk TV. Not Found a voulu mettre en avant sa société Well Sound pour détourner les regards sur les productions souvent critiquées pour sa mainmise sur le marché audiovisuel algérien. Après être retourné sur Echourouk TV et avoir garanti sa présence sur El Djazaïria TV avec le feuilleton El Khawa II dont le casting a déjà commencé, à Not Found, reste l'Entv. C'était le plus important marché pour le duo Not Found-Media Algeria, mais pour le moment il n'est pas question que la société revienne à la télévision publique, en tout cas pas avec l'opérateur historique de téléphonie mobile. De plus, il y a un programme sur lequel l'Entv mise beaucoup: Alhan Oua Chabab, produit par l'inamovible Ameur Bahloul. Une bataille des émissions musicales est déjà lancée sur le paysage audiovisuel algérien.