Star Wars éclate dans le monde et s'essouffle en Algérie

Par Amira SOLTANE -

Le huitième épisode de la saga de Star Wars est en tête du box-office outre-Atlantique avec près de 220 millions de dollars de recettes, il réalise le deuxième meilleur démarrage de l'histoire derrière l'épisode 7, Le Réveil de la Force, a indiqué dimanche la société spécialisée Exhibitor Relations. Seul l'épisode précédent de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force, avait réalisé une meilleure performance. Au niveau mondial, Les Derniers Jedi a déjà accumulé près de 450 millions de dollars de recettes alors que le film n'est, par exemple, pas encore sorti en Chine. Le film est sorti en Algérie, pourra-t-il au moins rapporter un million de dollars? Impossible, l'absence de salles et surtout la concurrence de la vidéo pirate, pourrait freiner la montée du film au box-office algérien si on peut parler de box-office, puisqu'il n'existe qu'un seul distributeur en Algérie. Ce dernier se bat pour tenter de ramener d'autres salles de projection, mais ce n'est pas acquis. Il existe déjà un grand nombre de salles en Algérie qui se sont équipées en DCP, mais pas assez de distributeurs pour rentabiliser les films projetés. L'Onci qui comptait se lancer dans la distribution n'a pas choisi Star Wars, acheté par MD Ciné. Alors qu'en France ou même en Europe et en Asie les distributeurs se multiplient pour acheter le film. Le deuxième film à avoir remporté un succès c'est Ferdinand, dessin animé qui suit les aventures d'un taureau au grand coeur à travers l'Espagne, et qui a réalisé lors de son entrée dans le box-office nord-américain 13 millions de dollars. Le jeune musicien de Coco, le dernier film d'animation des studios Pixar (Disney), recule à la troisième place avec 10 millions de dollars (150,8 millions de dollars depuis sa sortie).

Disney peut se frotter les mains. Le studio américain est devenu le plus puissant de Hollywood et a fortiori du monde, depuis le rachat de 21st Century Fox pour 66 milliards de dollars. Le géant américain entend désormais se diversifier et lancer rapidement une offre de vidéo à la demande. Après les rachats de Pixar en 2006, Marvel Entertainment en 2009 puis Lucasfilms en 2012, le studio met la main sur un autre «géant» et règne en maître incontesté à Hollywood. Outre Star Wars et les films Marvel, le studio aux grandes oreilles possède désormais de nouvelles franchises populaires comme Alien, X-Men, Deadpool ou Kingsman. Et nous on ne fait que suivre sans créer une diversité et un marché cinématographique rentable. Malgré la concurrence de la vidéo et l'Internet avec Netflix, le cinéma a encore des années devant lui.