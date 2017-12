Vers la censure d'un film sur les attentats du Bataclan en France

Par Amira SOLTANE -

Encore un film sur les attentats à Paris interdit de diffusion, après l'interdiction dans les salles du film Made in France, sur la création d'un réseau de terroristes à Paris, un nouveau film fait polémique en France, il s'agit d'un téléfilm sur les attentats du Bataclan qui avait fait plus de 90 morts et qui devait être diffusé sur France 2. Le film s'intitule Ce soir-là et commence le 13 novembre 2015 lors du concert animé par le groupe Eagles of Death Metal au Bataclan. La comédienne Sandrine Bonnaire y joue le rôle principal. Le film revient sur cet attentat et raconte une histoire d'amour née le soir du massacre dans la salle de concert parisienne, avec Sandrine Bonnaire dans le rôle principal. Le tournage, effectué à Paris, s'est achevé fin décembre. Seulement voilà, certaines familles de victimes ont exprimé leur indignation relativement à ce qu'elles ont qualifié de manque de sensibilité de la part de l'équipe de production. Une pétition demandant l'abandon du projet avait recueilli quelque 36 000 signatures. La chaîne publique de télévision France 2 a annoncé avoir «ajourné» le téléfilm controversé sur l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015, tant que son producteur n'aura pas «consulté l'ensemble des associations des victimes». La chaîne rappelle qu'aucune date de diffusion n'était prévue, que le film est à l'étape du montage et que la direction de la chaîne ne l'a pas encore visionné. La compagne d'un homme décédé dans l'attentat a lancé, il y a un mois, une pétition en ligne pour réclamer l'abandon du projet, qui a déjà rassemblé plus de 36 000 signatures sur le site change.org. Par ailleurs, des producteurs américains ont révélé, au marché du film accompagnant la Berlinale, préparer un long-métrage sur les attentats de Paris du 13 novembre 2015 dans lesquels 130 personnes ont perdu la vie. Intitulé Violent Delights (Délices violents), le projet s'inspire de faits réels et suit le destin d'un jeune immigré et d'un groupe de musiciens punk et d'étudiants en art, pris au piège des attaques. Le scénario et la réalisation sont signés du tandem Taylor Laughlin et Rachel Palumbo, auteurs d'un court-métrage de monologues remarqué à Sundance et acquis par Amazon, Sapere Aude. Jack Kilmer, vu dans The Nice Guys et fils de l'ancien Batman Val Kilmer, devait jouer le leader du groupe mais se serait retiré du projet, précise Variety. Timur Magomedgadzhiev, aperçu dans Deux jours et une nuit des frères Dardenne, est toujours pressenti pour camper le jeune immigré. Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées dans une série d'attentats à Paris et Saint-Denis, au nord de la capitale.