Euronews dont est actionnaire l'Entv fête ses 25 ans

Par Amira SOLTANE -

C'est le 1er Janvier 2018 qu'a fêté Euronews ses 25 ans d'existence. C'est en 1993, que la chaîne européenne a commencé ses programmes avec cinq langues, bouleversant le paysage audiovisuel en pleine guerre des Balkans, avec l'objectif de donner une voix à une information européenne alors inexistante et surtout ballotée entre les Anglo-Saxons à l'image de CNN et les networks arabes comme MBC.

Depuis quelques années, Euronews observe le désengagement continu des actionnaires publics du groupe. Les 21 chaînes de télévisions internationales qui ont des contrats de licence pour reprendre les images du canal rencontrent des plans d'économie importants et sont à la peine. Parmi les actionnaires, figure l'Entv avec 0,15%. Une participation passive mais qui répond à quelques paramètres de la télévision publique c'est-à-dire l'échange des images.

Un quart de siècle plus tard, dans une galaxie médiatique en ébullition, Euronews émet en 12 langues. 500 journalistes de 30 nationalités différentes travaillent chaque jour en allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, hongrois, italien, persan, portugais, russe et turc. En 2016, Euronews lance, depuis le Congo, Africanews, sa chaîne dédiée à l'Afrique subsaharienne. En juin 2017, la chaîne américaine NBC News et Euronews ont annoncé leur partenariat, place demain a Euronews NBC Entre-temps les affaires ont pris place puisque Euronews, détenue majoritairement par les chaînes publiques de l'Union européenne, dont la grecque, est passé sous le contrôle d'un homme d'affaires égyptien, Naguib Sawiris, ex- propriétaire de Djezzy. Ce milliardaire copte, installé à Londres, patron d'Orascom TMT a injecté 35 millions d'euros dans la chaîne européenne d'information pour s'emparer de la majorité du capital. Avec un budget de 75 millions d'euros, Euronews fait également figure de Petit Poucet dans le monde audiovisuel, plus habitué à jouer avec les centaines de millions. 21 groupes audiovisuels publics, et trois collectivités locales (métropole, région, département) amènent moins de 5% du budget. La Commission européenne verse 24,7 millions d'euros (32,9%), soit plus de 240 millions d'euros depuis la création d'Euronews en 1993. Le reste vient des recettes publicitaires, dont aucun chiffre ne nous a été communiqué, ni du nouveau patron, Naguib Sawiris. Le budget d'Euronews est de 75 millions d'euros. La Commission européenne verse 24,7 millions d'euros (32,9%), soit plus de 240 millions d'euros depuis la création d'Euronews en 1993. Plus de 25 ans après, cette chaîne résiste et affirme encore sa présence dans plusieurs pays, sa force ce sont les images sans débat ou les images brutes le No comment.