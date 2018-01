Les chaînes de la TNT bousculent les chaînes traditionnelles du PAF

Par Amira SOLTANE -

La fin de l'année a définitivement lancé la guerre entre les chaînes en France. Les vieilles et traditionnelles chaînes du PAF sont en train de céder du terrain aux nouvelles chaînes de la TNT. L'audimat des chaînes historiques a continué à reculer au cours de l'année écoulée au profit de celui de leurs concurrentes de la télévision numérique terrestre (TNT), selon les chiffres publiés mardi 2 janvier par Médiamétrie.

Dans les derniers sondages établis par les instituts de sondage, TF1 a perdu 0,4 point pour rester à 20% de PDA, de même que France 2, qui a perdu également 0,4 point à 13%. M6 a signé son plus mauvais score (- 0,7 point à 9,5%). Arte a pour sa part sauvé les meubles grâce à une bonne performance en fin d'année (- 0,1 point à 2,2% de PDA). Canal+ enfin poursuit sa chute (- 0,5 point à 1,2%).

Ce sont les chaînes de la TNT qui ont débarqué sur les ondes hertziennes depuis une douzaine d'années. TMC, filiale de TF1, boostée par le succès de Quotidien, de Yann Barthès, gagne 0,2 point à 3,2% de PDA, et talonne en moyenne annuelle C8 (- 0,1 point à 3,3%). La chaîne du groupe Canal+, dont l'émission phare Touche pas à mon poste et son animateur vedette Cyril Hanouna ont été bousculés par plusieurs polémiques, dont les plaintes du CSA, est même tombée à 3% de PDA au mois de décembre 2017, derrière TMC (3,2%). De son côté, la chaîne d'info BFM TV d'Altice appartenant à l'homme d'affaires franco-israélien Drahi s'en tire assez bien, avec une audience dopée par l'actualité politique et électorale. Elle a ainsi gagné 0,4 point à 2,7% de PDA, un nouveau record annuel pour la chaîne du groupe Altice, grâce à des scores remarquables en avril et en mai (3,7% et 3,4% de PDA), autour de l'élection présidentielle. Parmi les autres chaînes d'info qui ont grimpé, LCI prend 0,3 point à 0,6% alors que CNews appartenant au groupe Canal+ perd 0,6%.

La montée en puissante des chaînes de la TNT a poussé les grandes télévisions françaises à prendre des parts et à accompagner ses télévisions. C'est dans cette stratégie que TF1 a misé sur les télévisions de la TNT: HD1, NT1 et TMC car ses chaînes ont progressé de 1,5 point, entraînant une hausse de 1,1 point de la part d'audience du groupe.

Cette progression s'est traduite en recettes publicitaires: le chiffre d'affaires pub du groupe a augmenté de 1,2% au premier semestre, à 782,1 millions d'euros. Ce retour à la croissance s'explique aussi par l'assouplissement réglementaire sur le parrainage, le développement du groupe dans la publicité numérique avec ses acquisitions Studio71 et MinuteBuzz, et l'essor du brand content. Une bonne nouvelle pour les chaînes de la TNT du PAF et une grande victoire pour TF1.