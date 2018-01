Quel avenir pour les chaînes Berbère TV?

Par Amira SOLTANE -

Maintenant que tamazight est officiel, la Kabylie et tamazight ne sont plus un fonds de commerce pour certains médias à l'étranger. Il existe en Algérie plusieurs chaînes qui diffusent les programmes et qui font la promotion de la culture amazighe. Cette situation, le P-DG de Berbère TV, Mohammed Saâdi, qui a continué à animer les meetings pour mobiliser les Kabyles à Paris, en écartant les autres variantes de tamazight, l'a bien comprise. Il faut dire que Berbère TV a perdu beaucoup de terrain face à la concurrence de la chaîne 4 amazighe publique et surtout face à la concurrence des chaînes privées algériennes, notamment Dzaïr TV et Ennahar TV, qui sont très présentes en Kabylie. Depuis, Berbère TV a revu sa stratégie et s'est rapprochée des Algériens. Il y a quelques semaines Brtv s'est inscrite sur le satellite saoudien Arabsat. En effet, l'opérateur de satellites Arabsat avait annoncé que les chaînes Berbère TV sont désormais disponibles au sein d'un bouquet «Maghreb Bouquet» sur son satellite Arabsat Badr-5 à 26° Est. Les chaînes Berbère TV, Berbère Jeunesse et Berbère Music ainsi que les radios Berbère Radio et Antinéa Radio sont disponibles sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Pour Mohammed Saâdi, président et fondateur de Berbère Télevision Group, l'arrivée sur l'Afrique du Nord permettra de répondre à une demande croissante des téléspectateurs de cette région pour ces chaînes et leurs programmes. Mais en réalité, c'est pour rattraper le retard et le terrain perdu en Algérie. Berbère Télévision a été lancée initialement en janvier 2000 sous le nom Brtv (Berbère Radiotélévision). Cette chaîne de télévision a pour vocation la découverte du monde berbère et l'ouverture sur la culture de ce dernier. Depuis le printemps 2004, Berbère Télévision diffuse 24h/24 et 7j/7. Mais faute d'abonnés, de sources financières et un contexte économique difficile, la direction de la chaîne a dû sacrifier certains postes ces dernières années, en particulier ceux des présentateurs des journaux télévisés en berbère et en français: Ali Amour pour le JT en tamazight, et François-Xavier de Calonne pour le journal en français. Bien que maintenus, les JT ne seront faits que d'images et de voix off, à la façon de Euronews. Avec l'arrivée du bouquet berbère le 25 novembre 2008, Berbère TV donne naissance à deux nouvelles chaînes de télévision: Berbère Music et Berbère Jeunesse. Diffusée par satellite en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord, la chaîne est basée à Montreuil, en Île-de-France. Mais Brtv qui avait connu le succès sur le dos des Algériens lors du printemps noir en 2001 s'est convertie ses dernières années en deux sujets importants qui captent encore la Kabylie: l'histoire de la wilaya 3 et surtout le parcours chaotique de la JSK. Ce sont les deux seuls sujets qui continuent d'attirer quelques vues en Algérie et sur les réseaux sociaux.