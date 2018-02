Zine Yousfi installe une nouvelle stratégie audiovisuelle sur Numidia TV

Par Amira SOLTANE -

Dans le paysage audiovisuel algérien, il y a certains patrons de chaînes qui souhaitent travailler en catimini. C'est le cas de la chaîne Numidia TV appartenant au Groupe Tahkout, qui a préparé en secret depuis quelque temps une stratégie pour développer sa chaîne. Pour ce faire, la nouvelle direction a procédé à un changement radical dans la charte graphique et la politique de la chaîne. Numidia News qui a été rachetée, en 2015, par l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, est devenue Numidia TV. Elle est passée du statut de chaîne News à celui de chaîne généraliste.

Après plusieurs essais non concluants, Mahieddine Tahkout a jeté son dévolu sur un jeune de 30 ans, Zine Yousfi, d'abord pour sa confiance puisque c'est un parent du milliardaire, mais surtout parce qu'il a été formé aux métiers de l'audiovisuel et est diplômé d'une grande école de commerce et de management à Paris. A la tête de la chaîne depuis trois ans, il a réussi à installer un organigramme assez complet pour une télévision moderne. Avec la télévision publique, Numidia TV reste la seule chaîne privée qui possède un directeur de l'information à travers Ahmed Boubrik (un journaliste expérimenté qui a débuté à l'Entv dans les années 1990). Il a également installé un directeur des programmes en la personne de Riad Redjdal. Ce dernier est connu pour avoir lancé El Djazaïria TV et surtout produit plusieurs émissions à succès comme Saraha Raha ou encore Jornane Gosto. Suite à notre article du 25 janvier, la jeune direction de la chaîne a tenu à éclaircir les choses et surtout à présenter son plan de changement de la stratégie managériale que cette jeune chaîne, Numidia TV, avait mise en place. Une nouvelle organisation a été installée, des procédures et méthodes de travail permettant de faire ressortir une grille des programmes réfléchie, par la qualité et le niveau de ses concepts et programmes. Cette nouvelle stratégie a eu un impact sur la progression constante de Numidia TV qui s'est installée dans le Top 10 des chaînes les plus regardées en Algérie. Classée en 8ème position au dernier sondage TV de Immar de décembre 2017, Numidia TV a progressé depuis 2015, avec un taux de pénétration de 15% et un taux d'audience de 3,5%. Cette position respectable marque sa présence dans le paysage audiovisuel. Numidia TV, qui se recherche, voit aussi grand en commençant petit et par l'essor qu'elle est en train de suivre, se dote d'un nouveau siège équipé de quatre plateaux de tournage pour évoluer selon les normes et les standards internationaux et répondre ainsi aux besoins grandissants de ses téléspectateurs. Malgré son retard sur les autres chaînes Numidia TV prépare son envol dès la finalisation des productions et le lancement des nouveaux programmes qui s'annoncent déjà comme une évolution avec un objectif d'être toujours dans le Top 10 et éventuellement figurer dans le Top five.