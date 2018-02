TF1 en conflit ouvert avec Orange et Canal+

Par Amira SOLTANE -

Après Orange, TF1 se grille avec le groupe Canal+. En effet, le Groupe Canal+ refuse de payer les sommes demandées pour la diffusion des chaînes de TF1 et serait prêt à couper le signal de ces programmes si le conflit continue. Selon le DG de Canal+, Maxime Saâda, la Une abuserait de sa position favorable. En effet, toutes les chaînes du Groupe sont disponibles gratuitement sur la TNT. Apparemment, aucune issue n'est possible entre les deux groupes. Un scénario similaire à celui d'Orange est répété. Si c'est le cas, la Une pourrait perdre entre 15 et 20% de son audience sur ces chaînes gratuites. Ce n'est pas la première fois que TF1 est confrontée à ce genre de cas. Avec Orange, la tension montait de semaine en semaine, jusqu'à acter la non-diffusion de la chaîne. Actuellement et contre la volonté du groupe audiovisuel, l'opérateur continue de diffuser les chaînes TF1, TMC, mais également TFX qui était anciennement NT1, TF1 Séries Films ex-HD1, et la chaîne d'info en continu LCI. Aujourd'hui c'est Canal+ qui affirme son opposition à l'offre du groupe audiovisuel. TF1 a coupé jeudi son service de télévision de rattrapage MY TF1 pour les clients d'Orange et demandé à l'opérateur historique de cesser de commercialiser ses chaînes, faute d'avoir renouvelé son contrat de diffusion. Aucune autre entente n'a été trouvée avec l'opérateur Orange: TF1 a donc suspendu son service de replay. La chaîne a également souhaité que la société de télécommunications arrête de diffuser son signal. Et pour le moment, Orange tient tête, la société n'a pas stoppé la diffusion des chaînes du groupe: TF1 TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. Selon le site Europe 1, la société Télécom ne stoppera tout qu'en cas d'assignation. Orange, c'est 25% de l'audience cumulée de TF1 en France, 30% en comptant les autres chaînes gratuites du Groupe TF1. Cela fait plusieurs années que TF1 n'arrive pas à s'entendre avec les différents opérateurs télécoms français. Alors que les abonnés SFR et Bouygues Télécom n'ont aucun souci à se faire, il semblerait que ce soit au tour de Canal Plus et Free de tenir tête au Groupe TF1. Les chamailleries semblent encore loin d'être terminées... Orange a été assigné en justice par TF1. Le groupe audiovisuel souhaite que l'opérateur arrête sans plus attendre la diffusion de ses chaînes tant qu'un nouveau contrat de distribution n'a pas été signé. Depuis quelques jours TF1 a changé les logos de ses chaînes pour réaffirmer son identité, mais les choses se sont envenimées. Cette crise risque de toucher d'autres opérateurs, notamment Altice et SFR.