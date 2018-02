Canal + diffusera la Coupe du monde 2018 et la CAN 2019

Par Amira SOLTANE -

C'est un véritable coup de maître du Groupe Vivendi détenu par l'homme d'affaires Bolloré. Canal+ détient auprès de la FIFA les droits «Pay TV» pour la retransmission de l'intégralité des matchs de la Coupe du monde FIFA 2018 qui aura lieu en Russie, du 14 juin au 15 juillet 2018. L'intégralité de la compétition sera retransmise en langue française sur les chaînes Canal+ Sport. Cette diffusion sera étendue à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Par ailleurs, la Ligue des champions de l'Uefa, la plus prestigieuse des compétitions européennes, sera diffusée sur Canal+ pour trois nouvelles saisons, à compter de août 2018. L'intégralité du football français sera disponible pour six nouvelles saisons jusqu'en 2024, avec les 380 matchs de la Ligue 1 Conforama, la Domino's Ligue 2, l'intégralité de la coupe de la ligue et le Trophée des champions. Par ailleurs, les abonnés de Canal+ pourront également désormais suivre les matchs de la coupe de France de football, acquis pour la période de 2018 à 2022. Enfin, le meilleur du football africain sera également au rendez-vous, puisque les abonnés de Canal+ en Afrique auront en bonus les prochaines éditions de la coupe d'Afrique des nations, à commencer par la CAN Total 2019 qui est prévue au Cameroun en juin de la même année. Cette multitude de programmes sportifs de haute volée renforce pour plusieurs saisons l'offre Canal+ qui propose un grand nombre d'autres compétitions, telles que la Liga ou la Premier League anglaise.

Toutes les chaînes sportives du Groupe Canal+ (aujourd'hui les quatre chaînes Canal Sport et la nouvelle chaîne A+ Sport), portées par des équipes expertes et passionnées de journalistes et consultants de premier plan, se préparent à offrir le meilleur des spectacles de sport à leurs abonnés, pour de longues années encore.

Seul opérateur à proposer l'ensemble de ces droits, le Groupe Canal confirme ainsi son positionnement de diffuseur sportif de premier plan en Afrique francophone avec une offre de football inégalable sur le continent. Le Groupe Canal +, via sa filiale Canal+ International est présent sur le continent africain depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre, les bouquets Canal+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de 3 millions d'abonnés. Le groupe Canal+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes Canal+ de divertissement déclinées par région, 4 chaînes Canal+ Sport, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D'Afrique, Réussite, le Parlement du rire...) et a lancé en 2015 la chaîne A+, la chaîne 100% africaine. Canal+ international est une entité du Groupe Canal+, groupe média leader en France et en Europe dans la télévision et le cinéma. En Algérie, la chaîne cryptée est regardée clandestinement grâce à certains décodeurs algériens qui décryptent et piratent Canal+ et la diffusion de ses matchs. C'est d'ailleurs suite à ce piratage que le groupe a fermé sa filiale Canal+ Maghreb.