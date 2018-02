La discrimination de MBC envers les Maghrébins dans The Voice

Par Amira SOLTANE -

S'il y a un programme audiovisuel qui a bien marché dans le monde c'est bien The Voice. Programme de télé-crochet musical créé par John de Mol (fondateur d'Endemol) en 2010. À la suite du succès de la version originale, The Voice of Holland, aux Pays-Bas en 2010, plusieurs chaînes à travers le monde, ont acheté les droits pour adapter le télé-crochet. Des États-Unis à la Corée du Sud, en passant par la Turquie, les Pays-Bas, ou encore le Royaume-Uni, le télé-crochet musical rencontre un franc succès et réalise de très bonnes audiences. Pure Charts fait avec vous le tour du monde des «voix»! Comme Le format qui s'est inspiré de The X Factor ou encore Pop Idol, l'émission introduit de nouvelles bases dans sa sélection et dans le déroulement des étapes. Le principe des auditions «à l'aveugle» par le jury est inédit, tout comme le coaching par équipes. Si le programme est diffusé dans une soixantaine de pays, c'est l'altérité des langues qui fait la différence. Ainsi, en Belgique, le pays possède deux versions de The Voice, l'une en français-wallon et l'autre en flamand. En Algérie, plusieurs chaînes ont lancé des programmes de télé-crochets: la plus connue et celle qui se rapproche le plus de ce concept est Alhan oua Chabab. Mais les droits de The Voice sont détenus jalousement par le Groupe saoudien MBC qui diffuse le programme pour la région Mena Maghreb et le Moyen-Orient. Et pourtant, il existe une version de The Voice en Jordanie, qui fait partie de la région Mena. Pourquoi les Saoudiens n'ont-ils pas stoppé ce programme? Aujourd'hui, certains candidats maghrébins, notamment les Marocains et les Algériens sont obligés de passer par la version de The Voice MBC qui est dirigée par des chanteurs non- maghrébins, essentiellement égyptiens, irakiens ou libanais, Kadhem al-Saher, Saber Rebaï, Cherine Abdel Wahhab et Assi Al Hillani. La même version de The Voice se décline pour les enfants Kids avec un jury un peu différent: Nancy Ajram, Tamer Hosny, Kadhem al-Saher. Le Maghreb représente plus de 90 millions de téléspectateurs (Algérie 40, Tunisie 12 et Maroc 38), comment se fait-il qu'il n'existe aucun jury maghrébin de ces deux jurys? Un débat a été instauré pour placer Khaled comme membre de The Voice, mais des lobbys se sont opposés à la présence de l'Algérien dans le programme. Dans le The Voice France, un Canadien est toujours présent parmi le jury: Garou ou Mika. L'identité francophone est un facteur important d'intégration. Le partage des identités n'est pas équilibré dans The Voice Arabic produit par le Groupe saoudien MBC, considérant les Maghrébins comme une entité culturelle et musicale inférieure, alors que les chanteurs maghrébins comme Khaled ou Mami, pour l'Algérie, Saâd Medjared pour le Maroc sont plus connus dans le monde que certains chanteurs d'après le jury de The Voice arabic.