BeIN Sports cède seulement au Maroc les droits de la CM Russie 2018

Par Amira SOLTANE -

Cette année, il n'y aura pas de négociation de l'Entv pour l'achat des droits de la Coupe du monde. La non-qualification de l'Equipe nationale à la Coupe du monde, n'oblige pas la télévision publique à acheter des images des matchs de la Coupe du monde, d'autant qu'il existe d'autres chaînes en Europe qui diffusent gratuitement les matchs de la Coupe du monde. En revanche, le Maroc a obtenu les droits des matchs de la Coupe du monde. Selon un document publié sur le site de la FIFA, c'est beIN Sports, fournisseur exclusif de la compétition pour la région Mena, qui a revendu les droits aux différents supports de la Snrt: télévision, radio, mobile et Internet. On ignore combien le Maroc va payer pour les droits des matchs, car les prix de la diffusion de la compétition se sont envolés au point d'atteindre jusqu'à 22 millions de dollars uniquement pour le premier tour et une diffusion terrestre. Si le Maroc a obtenu les droits des matchs, c'est essentiellement en raison des bonnes relations entre le Qatar et le Maroc. En revanche, ce n'est pas le cas pour l'Egypte et l'Arabie saoudite, avec qui le Qatar est en crise diplomatique et médiatique. En revanche, la Tunisie qui est en crise financière aiguë, ne pourra pas acheter les droits. Le Qatar qui n'est pas en bonne relation avec le président en exercice, pourrait pour des raisons politiques se rétracter. Par ailleurs, beIN Sports va mettre le paquet en dédiant six chaînes pour diffuser tous les matchs de la Coupe du monde de la FIFA, disputée en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Cette opération inclura notamment beIN Sports Max 1 et beIN Sports Max 2 en arabe, beIN Sports max 3 en anglais et beIN Sports Max 4 en français, pour que chaque abonné puisse profiter des jeux. Tous les matchs seront également diffusés en 4K sur la chaîne de diffusion beIN 4K. Dans le passé, la chaîne qatarie avait consacré deux chaînes totalement pour la Coupe du monde. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde que la FIFA accueille quatre nations arabes: l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Arabie saoudite. Pour célébrer cette réussite et pour offrir à tous les fans la meilleure couverture de leur équipe favorite, beIN Sports Mena suivra donc chaque équipe arabe à travers ses compétitions. Plus de 250 reporters dédiés seront également présents pour couvrir tous les matchs du tournoi. En Algérie, le service commercial de beIN Sports est très actif et envisage de vendre des offres pour les clients algériens qui sont de grands consommateurs de programmes des matchs de la Coupe du monde.