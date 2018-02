CBC Egypte gêné par la montée de Echourouk TV

Par Amira SOLTANE -

Une nouvelle guerre audiovisuelle entre l'Egypte et le groupe Echourouk est en train de s'ouvrir sur le font. En effet, la justice égyptienne a actionné une décision contre le Groupe Echourouk, pour vol de propriété intellectuelle. C'est le Groupe médiatique égyptien, CBC Egypte, appartenant à l'homme d'affaires, Mohamed Hani, qui accuse la chaîne privée égyptienne de plagiat et d'utilisation illégale de son logo.

En effet la chaîne algérienne Benna TV possède le même logo et la même appellation que la télévision égyptienne. Le vice-président du conseil d'administration et directeur du Groupe média égyptien CBC, Mohamed Hani, affirme que la chaîne de télévision thématique CBC Benna, propriété du Groupe Echourouk est une copie de l'une de ses chaînes: CBC Sofra, qui est spécialisé dans la gastronomie comme El Benna TV, devenue plus tard CBC Benna. L'Egyptien a même évoqué un «vol caractérisé», ajoutant que même le logo de la chaîne a été «plagié». Les Egyptiens ont instruit les propriétaires du satellite Eutelsat sur cette affaire et une coupure du signal de la chaîne CBC Benna, a commencé cette semaine. Pourquoi la chaîne égyptienne a pris deux ans pour réagir, puisque la chaîne algérienne CBC Benna a commencé avec cet habillage, il y a deux ans? C'est l'ancien directeur de marketing, Samir Boudjadja, qui a convaincu le directeur de la chaîne, d'adopter ce logo pour faire face à la concurrence de la chaîne Samira TV, qu'il n'a toujours pas réussi à surclasser. Mais cette guerre médiatique entre le Groupe audiovisuel égyptien et le Groupe médiatique algérien Echourouk est une réplique à la campagne qu'avait menée le Groupe Echourouk contre les télévisions égyptiennes en 2009. A l'époque, le Groupe CBC n'existait pas, puisqu'il a été créé au lendemain de la révolution arabe, tout comme Echourouk TV en 2011. La chaîne algérienne avait réussi à s'imposer et à monter en audience, pour être l'une des premières chaînes de divertissement dans le Maghreb et parfois même dans le Monde arabe. La chaîne Echourouk TV est indésirable à l'ambassade d'Egypte à Alger et à tous les événements égyptiens en Algérie. Il y a quelques jours, le Groupe Echourouk a lancé le projet d'un énorme feuilleton algérien avec les Turcs. La Turquie est devenue la destination favorite d'Echourouk TV pour déclasser les programmes égyptiens. Mais cette affaire ne risque pas de déstabiliser le groupe algérien qui est en plein essor, malgré quelques difficultés financières, dues au manque de financement de son journal, principale source de recettes publicitaires.