L'opérateur Globcast distribue plus de 100 chaînes

Par Amira SOLTANE -

Au cours de l'année 2017, le fournisseur de solutions pour médias, Globcast a considérablement élargi le portefeuille des chaînes étrangères distribuées aux opérateurs de télévision payante du monde entier, rajoutant plus de 40 nouvelles offres. Parmi les nouveautés, on trouve les chaînes de langue portugaise RTP3 et RTP Açores, les chaînes d'information arabes Alaraby Television et Sky News Arabia, les chaînes culturelles Nollymax et Diax, la principale chaîne de cinéma vietnamienne Omai TV, ainsi que la Philippine TV Tora, consacrée au sport et à l'action. Ses principaux partenaires de distribution sont Verizon FiOS, Frontier Communications et Cox Hospitality. Au total, Globcast distribue plus de 100 chaînes destinées notamment à 15 communautés de langues étrangères.

Depuis que Globcast a renouvelé l'accord avec Eutelsat Communications à propos de la position orbitale Hot Bird, les choses vont bien pour l'opérateur. Cet accord, qui a pour objectif de dynamiser le développement du principal pôle audiovisuel satellitaire d'Europe, de Russie occidentale et du Moyen-Orient, vient renforcer la relation historique liant ces deux sociétés. Il leur permet, en particulier, d'accélérer la transition vers la Haute Définition des chaînes de télévision diffusées sur la large couverture de ce pôle de télévision unique.

Dans le cadre de cet accord, Globcast a signé un premier accord avec la chaîne turque TRT World, lancée en novembre dernier et émettant en anglais, pour assurer sa transmission en HD sur la zone de couverture de Hot Bird, sur les 13° Est.

Et l'un de ses bouquets les plus en progression durant Ramadhan passé est Arabia (www.bouquet-Arabia.tv) qui est distribué en France et en Suisse et chez tous les opérateurs Iptv à travers Globcast. Ce bouquet a été conçu à la base pour répondre aux besoins des communautés arabophones vivant en Europe et voulant regarder des chaînes inaccessibles depuis leur pays. Il est intéressant de noter que beaucoup de chaînes arabes privilégiaient le modèle de distribution gratuit pensant pouvoir monétiser leur espace publicitaire à l'étranger. Plusieurs ont essayé, mais n'ont pas réussi. C'est pour cette raison que le modèle qui prévaut actuellement est celui de la Pay TV (bien sûr sous réserve que le contenu soit assez qualitatif pour que le public veuille payer). C'est toute la différence que fournit Globcast avec le bouquet Arabia, qui demeure l'interface avec les chaînes et les opérateurs. De plus, Globcast assure la livraison technique, mais aussi la partie marketing (ils communiquent massivement sur tous les médias). C'est cela qui fait que l'opérateur fait confiance à leur capacité à lui ramener le bon contenu, au bon moment, au bon endroit, au bon format. Des succès qui garantissent à l'opérateur une bonne présence dans la région et surtout une bonne opération commerciale pour son avenir en Mena et au Maghreb.