Marc Lavoine relance Berbère TV à Alger

Par Amira SOLTANE -

Au moment où la chaîne Berbère TV est en difficultés financières, elle tente de reprendre du terrain en Algérie, en participant au concert de Marc Lavoine à Alger. C'est notamment grâce à Mohamed Saâdi, le directeur de Berbère Télévision qui s'est lié d'amitié avec le chanteur français et qui a apprécié son roman «L'homme qui ment» dans lequel il évoque l'histoire de son père en Algérie, que la chaîne amazighe de droit français Berbère TV, qui est pourtant en difficultés, bénéficie de l'aide et du soutien financier de la mairie de Paris, dirigée par Anne Hidalgo.

Il y a quelques mois, la chaîne amazighe française a mis fin aux contrats de plusieurs animateurs et journalistes, à l'image des journalistes Ali Amour, Larbi Chérif, Lounès, Djahida et d'autres.

Ainsi après 17 ans d'existence, la chaîne subit de plein fouet la crise financière. En plus de cela, BR-TV n'a pas su faire face à la concurrence des autres chaînes d'expression amazighe, notamment la Chaîne 4 lancée par la télévision publique algérienne. Il faut aussi relever le manque de stratégie de cette chaîne qui est beaucoup plus destinée à la communauté amazighe établie à l'étranger qu'aux Algériens.

Depuis le 9 février 2016, Berbère télévision a changé de fréquence pour atterrir sur le satellite EutelSat 7WA position NileSat). Elle est en clair et accompagnée des deux radios: Berbère radio et Antinéa RNT. Ces trois canaux seront donc désormais accessibles gratuitement sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne grâce à la couverture du 7WA. En parallèle, et après les dernières directives du CSA français, Berbère télévision et son bouquet sont désormais disponibles sur le satellite EutelSat 5WA (5°Ouest) pour toute l'Europe de l'Ouest, ainsi que sur tous les réseaux Adsl et câblés de France (free, Orange, SFR, Bouygues, Numéricable, Virgin, Darty). Berbère télévision est également accessible au Canada sur le réseau Bell Fibe.

Et depuis peu, l'opérateur de satellites Arabsat avait annoncé que les chaînes Berbère TV sont désormais disponibles au sein d'un bouquet «Maghreb Bouquet» sur son satellite Arabsat Badr-5 à 26° Est. Les chaînes Berbère TV, Berbère Jeunesse et berbère Music ainsi que les chaînes Berbère Radio et Antinéa Radio sont disponibles sur l'ensemble de l'Afrique du Nord.

Pour Mohammed Saâdi, président et fondateur de Berbère Télévision Group, l'arrivée sur l'Afrique du Nord permettra de répondre à une demande croissante des téléspectateurs de cette région pour ces chaînes et leurs programmes. Mais en réalité, cette stratégie s'est faite face à l'avancée vertigineuse des chaînes arabes dans les paysages francophone et amazighe. Berbère TV est néanmoins bien captée en Kabylie où ses programmes sont difusés.