Les caméras cachées de Dzair Tv, Echourouk et Ennahar Tv s'imposent

Par Amira SOLTANE -

Le premier jour de Ramadhan a été perturbé cette année par l'absence très remarquée de Souileh, Hassan Kechach et Sara Lalama dans les programmes audiovisuels algériens de ce mois de jeûne. Ainsi, Souileh aurait pu apporter une valeur ajoutée à la série Boulegroun de Rym Ghazali, qui, malgré une maîtrise totale du volet artistique et technique, a souffert des vannes d'un humoriste de talent comme Salah Ougrout. Même constat pour Hassan Kechach qui a véritablement manqué au feuilleton El Khawa dont le premier épisode a été totalement consacré à l'élimination du personnage de Hassan Mostfaoui. Pour ce premier jour de Ramadhan, c'est une nouvelle fois les caméras cachées et les shorts programmes qui ont fait le buzz et sensation dans les foyers algériens. A la grande surprise, c'est la caméra cachée de Dzair TV de Sofiane Adila Tafret Fik, qui a fait le buzz. En piégeant la chanteuse chaba Dalila, le journaliste de Dzair Tv et Dzair News a surfé sur la tendance qui avait soufflé depuis quelques années sur la caméra cachée, piéger les stars de la chanson raï. Bien sûr, les dérapages de la chanteuse dans l'émission ont attiré plus de personnes sur les réseaux sociaux et surtout YouTube, atteignant plus d'un demi-million de vues. Si la majorité des Algériens a regardé le programme sur YouTube, ces derniers ne rateront pas les prochains passages sur la télévision Dzair Tv, une chaîne qui ne faisait pas partie jusque-là des TOP five des chaînes les plus regardées en Algérie. Aujourd'hui, la vidéo de la caméra cachée de Dzair Tv est la première dans le TOP 10 des tendances sur YouTube. Deuxième programme le plus regardé de ce Ramadhan est également une caméra cachée d'Ennahar Tv cette fois avec Rana Hkamnak sport. Le concept est ingénieux, piéger des joueurs de l'Equipe nationale en leur faisant croire que les résultats du dopage sont positifs et que c'est la fin de leur carrière. Une situation qui a mis dans l'embarras de nombreux joueurs. Enfin, troisième programme le plus regardé sur YouTube est El Kabila, de Anes Tina sur Echourouk Tv. Avec seulement 13 mn, le youtubeur algérien a réussi son passage dans ce Ramadhan. L'idée est reprise de la fameuse série marocaine Khawassir qui montre des personnages anciens avec un accent mélangé entre «dardja» et français. La série est courte et elle est tournée sans décors bien précis. Une caméra cachée d'Echourouk TV a fait également le buzz et s'est retrouvée en quatrième position des programmes les plus regardés durant ce Ramadhan. Ainsi, la caméra cachée qui a été conçue par un ancien d'Ennahar Islam a piégé cette fois le fils du chanteur Houari Benchenet. Une nouvelle fois les chanteurs de raï sont de bons clients pour les concepteurs de caméras cachées au grand bonheur des télévisions.