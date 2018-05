Le public algérien partagé sur quatre chaînes durant le Ramadhan

Par Amira SOLTANE -

Les premiers chiffres des audiences sont tombés et placent déjà le trio Ennahar TV Echourouk TV et El Djazaïria One dans le top 20 des chaînes les plus regardées des Algériens. Ainsi, dans un sondage réalisé par l'agence Immar, de Brahim Sail pour le deuxième jour de Ramadhan, la chaîne Echourouk TV se place en première position avec un taux d'audience de 35,4% suivi d'Ennahar TV avec un taux d'audience de 33,7% puis en troisieme position El Djazaïria One avec un taux d'audience de 22%. Cette place a été acquise grâce au seul programme le plus regardé des Algériens sur cette chaîne: «El Khawa 2». Malgré les critiques et la colère des téléspectateurs qui ont reproché aux producteurs d'avoir supprimé Hassan Kachach de ce drama, il a gagné en audience grâce à une mise en scène soignée et réglée. L'Entv commence à gagner des places et se place à la 4e position des télévisions algériennes les plus regardées avec grâce également à son feuilleton dramatique «Ennar El Barida». Si Echourouk TV arrive en première position c'est essentiellement grâce à trois programmes phares de ce Ramadhan: la série «Boulegroun» de Rym Ghazali, «El Qabila» de Abès Tina, et «Dar Eteksar» la caméra cachée d'Islam. Alors qu'Ennahar TV arrive en deuxième position grâce notamment au Journal télévisé qui demeure le 2e programme le plus regardé des Algériens avec plus de 1,5 million de téléspectateurs et un taux d'audience de 5,6%. Le deuxième programme le plus regardé des Algériens chez Ennahar TV demeure la caméra cachée «Rana Hkamnak sport», où plusieurs joueurs algériens sont accusés de dopage. La caméra cachée très controversée de la chaîne El Bilad arrive en 8e position avec «Redou Balkoum 2». Ennahar TV ferme le cycle avec le programme «Mazel Kheir fi bladna» une caméra cachée sociale qui fait beaucoup parler d'elle. Dans ce top 10 des programmes de Ramadhan, les caméras cachées ont totalement effacé les sitcoms des audiences considérés comme le programme le plus regardé des Algériens sur la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le partage des vidéos aide beaucoup dans la distribution des audiences. A noter également le grand recul de la chaîne de la famille Samira TV qui est passé du top 3 dans les éditions précédentes à la 6e place. Cette position est le résultat de la multiplication des émissions culinaires sur la majorité des chaînes. Enfin, Canal Algérie a également perdu du terrain suite à la sortie de son programme de la série «Baudo» avec Houari qui avait permis à la chaîne de rester dans le top five des chaînes de télévision les plus regardées des Algériens.