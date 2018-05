beIN Sports diffusera les matchs des pays arabes en Russie en clair

Par Amira SOLTANE -

Le groupe médiatique qatari beIN Sports, qui détient l'exclusivité de la diffusion des matchs de toutes les sélections qualifiées à la Coupe du monde, a annoncé la retransmission gratuite de 22 matchs de la Coupe du monde 2018. Il s'agit, notamment des rencontres des équipes arabes qualifiées pour le Mondial russe: la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et l'Arabie saoudite.

Cette décision intervient à la suite du piratage du bouquet de beIN Sports par une chaîne de télévision pirate, nommée beoutQ, qui s'apprête à diffuser, dans des pays du Monde arabe, les 64 matchs de la Coupe du monde de football, qui commence dans moins de trois semaines en Russie. Ce bouquet satellite crypté, inconnu des professionnels du secteur, détourne les contenus de beIN Sports, l'empire audiovisuel qatari, qui détient les droits des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde, comme la Ligue des champions d'Europe, les principaux championnats européens et le Mondial, pour le football, ainsi que le championnat de basket américain (NBA). Au mois de mai dernier, le groupe qatari beIN Media avait dénoncé le parrainage par le Saoudien Arabsat de la conférence Mena AntiPiracy qui se tenait à Dubai. En effet, le groupe audiovisuel qatari reproche à Arabsat de faciliter la diffusion de beoutQ par satellite, une offre saoudienne qui pirate les images des 10 chaînes beIN Sports pour les rediffuser sur son propre réseau, sur des décodeurs estampillés «beoutQ» revendus dans différents pays du Moyen-Orient. Par ailleurs, beIN Media Group rapporte que beoutQ ne s'est pas arrêté à beIN Sports mais pirate désormais d'autres offres audiovisuelles mondiales, sans les citer, via une application Iptv. En effet, beoutQ propose les chaînes de OSN, HBO, Disney, etc. beIN Media Group a demandé à Arabsat de mettre fin à la diffusion du signal de beoutQ que l'opérateur de satellites transporterait sur ses fréquences. Selon beIN Media Group, Arabsat aurait refusé en déclarant ne pas être responsable. En dénonçant le parrainage de la conférence Mena AntiPiracy par Arabsat, beIN Media Group dénonce l'hypocrisie de l'opérateur saoudien qui sponsorise un événement de lutte contre le piratage audiovisuel tout en permettant à une offre pirate d'utiliser ses satellites pour sa diffusion en Afrique et au Moyen-Orient

Cette décision qatarie de diffuser les matchs gratuitement, intervient après la décision de ZDF, ZDF-Info, Das Erste et One de retransmettre tous les matchs en clair et avec une qualité d'image full HD irréprochable sur le satellite Astra. Les Allemands avaient déjà cassé le monopole que détient le groupe qatari beIN Sports sur l'exclusivité des droits de diffusion du Mondial dans la région Mena. La chaîne privée française TF1 retransmettra également 18 matchs en clair, ce qui ne contraindrait pas les Algériens à se voir dans l'obligation d'acquérir le démodulateur de beIN Sports, dont l'argent récolté va au PSG, sur le dos des téléspectateurs de la région Mena. Le Mondial russe se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 et verra le déroulement d'un total de 64 matchs. Les matchs débuteront à 13h, 16h et 19h (heure algérienne).