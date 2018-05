Canal + perd le football en attendant le cinéma

Par Amira SOLTANE -

Le Groupe Canal + a perdu l'appel d'offres sur la Ligue 1 de football pour la période 2020-2024 remporté par l'espagnol Mediapro. Alors que la chaîne cryptée est un diffuseur historique du championnat de France depuis 1984, le groupe de Vincent Bolloré pourrait se retrouver en 2020 avec aucun match de football sur son écran. Après la perte de la Ligue des champions en 2017, c'est au tour de la Ligue 1. Le diffuseur de toujours, du championnat de France de football n'a pas réussi à obtenir un seul des lots mis en jeu mardi par la Ligue de football professionnel (LFP). Une véritable catastrophe industrielle pour un groupe qui s'est construit grâce au football depuis sa création en 1984. Tout n'est néanmoins pas encore perdu pour Canal +, puisqu'elle pourrait racheter à la société espagnole Mediapro une partie de ses droits acquis mardi. Canal + devra toutefois signer un énorme chèque pour les obtenir face à un groupe espagnol désormais en position de force et qui a prévu de créer une chaîne pour diffuser les matchs. Mediapro a misé 780 millions d'euros pour obtenir la majorité des droits du championnat de France, dont 330 pour le match premium du dimanche soir.

Canal +, qui a toujours misé sur le football pour attirer, peut-il survivre sans le football?

Maxime Saada, le DG de Canal +, tentait, lui, de se rassurer: «Deux ans, c'est long. On verra ce qui peut se passer. J'estime que Mediapro a payé 800 à 850 millions d'euros pour les droits qu'ils ont acquis. Pour rentabiliser cette somme, il faudrait à peu près 7 millions d'abonnés à 15 euros par mois. BeIN Sports, ça fait 6 ans qu'ils sont là, ils sont à peine arrivés à 3,5 millions d'abonnés, alors qu'ils ont les droits de la Coupe du monde, l'Euro, le basket...» L'action Vivendi reculait de près de 4% hier matin à la Bourse de Paris. Le football reste le principal produit d'appel du groupe, à l'heure où les nouvelles générations sont attirées par Netflix et son offre de séries originales, estiment les analystes d'Invest Securities, qui considère cette perte comme «une très mauvaise nouvelle» pour Canal+. Si la perte des droits du football se confirmait, Canal + serait en tout cas forcée de trouver une nouvelle stratégie. Chaque année, Canal + est obligée d'investir 12,5% de son chiffre d'affaires dans le pré-achat de films français. Or, avec la fuite des abonnés qui devrait découler de l'absence de football à l'antenne, le chiffre d'affaires de la chaîne devrait fortement baisser, et donc mécaniquement ses investissements dans le cinéma français. Sans compter la production de séries par Canal +, de nombreux films pourraient ainsi ne plus pouvoir se monter. Pour Canal +, qui s'est construite historiquement sur trois piliers - le football, le cinéma et les séries-, il va falloir d'urgence tout revoir. Mais cette perte des droits de la L1 pourrait également avoir des conséquences à long terme pour le monde culturel.