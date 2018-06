Vincent Bolloré "tue" Les Guignols de l'info

Par Amira SOLTANE -

Les Guignols de l'info c'est fini. L'annonce a été faite par Canal+ lors d'un comité d'entreprise, à quelques semaines des 30 ans de l'émission culte de la chaîne. Les Guignols s'arrêtent définitivement, après 30 ans de présence à l'antenne. L'équipe s'attendait à l'annulation de l'émission depuis «plusieurs semaines», à cause d'une «réduction des coûts drastiques» pour préparer au mieux le programme aux marionnettes. C'est la baisse d'audience enregistrée par Canal+ ces dernières années qui a joué dans cette décision, mais aussi le fait que Les Guignols sont désormais diffusés sur la tranche cryptée et non plus en clair comme ce fut le cas pendant de nombreuses années. L'émission avait été très critiquée par les internautes lorsque sa nouvelle formule avait été dévoilée il y a deux ans. Beaucoup de téléspectateurs estimaient à l'époque que «L'esprit Guignols» n'était plus présent à l'antenne et que le programme n'avait plus la même saveur. Suite à l'annonce de la suppression des Guignols, Nadine Morano, l'une des personnalités politiques les plus caricaturées dans le programme, en a profité pour féliciter cette décision en publiant le message suivant sur son compte Twitter: «Quelle joie! Bien fait! Pas d'enterrement, crémation directe! Ni couronne ni fleur, mais une plaque. Bêtes et méchants. Bon débarras!». Suite à l'annulation de l'émission par Canal+, les téléspectateurs se posent déjà cette question: est-ce que Les Guignols peuvent débarquer prochainement sur une autre chaîne de la TNT? Selon certaines sources non, puisque la marque est détenue par le groupe Canal+. Mais Les Guignols n'ont plus du tout la même aura qu'auparavant et il semble compliqué pour une autre chaîne de relancer la machine et d'attirer un nouveau public fidèle. C'est une annonce qui n'arrive pas au moment le plus opportun dans la longue carrière des Guignols. En effet, les marionnettes de Canal+ étaient apparues en août 1988 après avoir été créées par Alain de Greef et Alain Duverne. Ils devaient donc fêter leurs trente ans au mois d'août 2018. Lorsque l'homme d'affaires Vincent Bolloré a repris le groupe Canal+ en 2015, il critique d'emblée l'émission Les Guignols, en reprochant «un abus de dérision». Le programme culte est alors en danger et le public se mobilise fortement sur les réseaux sociaux pour sauver Les Guignols. Malheureusement, trois ans plus tard, Vincent Bolloré avait définitivement enterré PPD et le reste des marionnettes. Les Guignols de l'info est une émission emblématique de la grande époque de Canal+, notamment dans les années 1990, puisque beaucoup de téléspectateurs estiment que c'est grâce au programme de la chaîne que Jacques Chirac a été élu au poste de président de la République. Sa phrase culte «Mangez des pommes» et son déguisement de «Super Menteur» avaient fait rire le public et lui avaient donné une image sympathique. Dans une interview accordée à L'Express, Jacques Chirac avait déclaré que Les Guignols étaient «intelligents, très politiques, parfois féroces».