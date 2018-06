Echourouk TV, Ennahar TV et l'Entv au top durant le Ramadhan

Par Amira SOLTANE -

Le Ramadhan est fini, c'est l'heure des bilans. Sur le plan audiovisuel, plusieurs chaînes ont marqué leur présence. Une rude bataille s'était installée entre le trio Echourouk TV, El Djazaïria One et l'Entv. Ainsi, les deux chaînes non généralistes Ennahar TV et Samira TV ont su tirer leur épingle du jeu, avec des programmes de transition comme les caméras cachées et les programmes culinaires. Mais le plus grand acquis durant ce mois sacré a été celui de la chaîne Echourouk TV, qui, malgré la perte de ses deux plus grandes productions Rais Corco et le feuilleton Tilk el Ayam, ont réussi à garder leur place de leader de l'audience durant ce mois de Ramadhan. De fait, en l'espace de quelques mois, la chaîne de Ali Fodil a réussi à imposer son plan B, avec des séries courtes et efficaces, avec la caméra cachée Dar Tekssar, qui malgré la polémique s'est imposée dans le paysage audiovisuel. Mais les programmes qui ont marché le plus et augmenté l'audience de la chaîne Echourouk c'est surtout Boulgroun de Rym Ghazali, El Kabila d'Anes Tina et surtout le short-programme satirique Dekouss et Merkouss avec le duo Nabil Asli et Nassim Haddouche. Ce duo a battu le trio satirique du même groupe avec Mohamed Khassani, Kamel Abdat et Nassim Haddouche qui était diffusé sur Dzair TV. La chaîne Echourouk a réalisé la prouesse de garder cette première place du paysage audiovisuel algérien durant trois années consécutives. Derrière Echourouk TV, la chaîne Ennahar TV qui même si elle n'avait programmé que des caméras cachées, s'est imposée comme la deuxième chaîne la plus regardée, grâce notamment à trois programmes imposants: Rana Hkamnak Sport, le Journal télévisé, toujours très suivi et l'émission de divertissement Zapping Ramadhan avec Billal Kebache et Racha Mokrane qui s'est imposé comme le programme le plus regardé durant ces derniers jours, avec un décryptage pointu des programmes de Ramadhan et des polémiques sur le Net. La troisième chaîne la plus regardée des Algériens, a été sans nul doute la chaîne l'Entv, qui s'est imposée avec trois programmes imposants: Wlid Antar avec Merouane Guerouabi, Bab Edechra avec Biyouna et le feuilleton Nar El barida, qui a été un concurrent sérieux pour le feuilleton phare du Ramadhan El Khawa 2. En effet, la chaîne El Djazaïria One avec seulement un seul programme a su s'imposer à la 4e place, puisque la chaîne était plus remplie de spots publicitaires que de programmes présentés. Enfin, la chaîne Samira TV s'est imposée également comme la télévision la plus regardée des ménagères de moins 50 ans, avec ses recettes et ses stars de la cuisine et de la télévision.