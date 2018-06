Les chaînes françaises testent la diffusion en 4K durant la Coupe du monde

Par Amira SOLTANE -

Au moment où des chaînes de télévision algériennes diffusent encore en qualité SD et parfois en HD, les télévisions occidentales profitent de la Coupe du monde pour lancer la technique 4K, la plus perfectionnée des techniques de diffusion sur les chaînes de télévision actuellement. Quelques jours d'ailleurs avant le début de la Coupe du monde de football 2018, le bouquet Canal + avait proposé désormais la chaîne beIN Sports en 4K sur la position 18 de son offre TV. Pourtant, le bouquet TV de Canal+ n'annonçait aucun accord avec le groupe TF1 pour la reprise de TF1 4K. C'est donc avec beIN Sports que Canal proposera la Coupe+ du monde en Ultra HD.

Selon certaines sources, l'image est de très bonne qualité et devrait satisfaire les abonnés du bouquet Canal équipé du décodeur 4K. De son côté, Eutelsat officialise la diffusion de TF1 4K sur le canal 444 de l'offre Fransat et précise que la chaîne sera proposée gratuitement à tous les utilisateurs de Fransat. Durant la Coupe du monde de la FIFA 2018, Fransat proposera en accès gratuit sur le canal 444 les contenus en Ultra HD de TF1, diffuseur officiel de la compétition. Les 28 plus belles affiches du Mondial, dont la première rencontre entre la Russie et l'Arabie saoudite, ont été retransmises sur TF1 4K le 14 juin.

Cette annonce arrive quelques instants après l'apparition de beIN Sports 4K1 sur Canal. Fransat sera donc la seule offre TV française à proposer gratuitement la Coupe du monde en 4K (à condition d'être équipé pour recevoir Fransat). Grâce également à ses accords «Premium» avec TF1, SFR proposera la Coupe du monde 2018 en Yltra HD sur la chaîne TF1 4K à ses abonnés, notamment par satellite avec Sfrsat.

Les téléspectateurs vont pouvoir bénéficier d'une qualité d'image exceptionnelle pour suivre les matchs de la Coupe du monde 2018 de la FIFA sur TF1 4K. L'accès à la chaîne TF1 4K sera réservé aux abonnés SFR-SAT. L'autre bonne nouvelle, c'est que les fans de foot qui n'ont pas accès à la fibre optique pourront tout de même profiter de la 4K partout en France par satellite. Seules conditions: être équipé d'un téléviseur 4K (cela paraît évident mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde), d'un module CI+ labellisé Fransat et d'être abonné à SFR Sport. L'opérateur rembourse 50 euros pour l'achat d'un nouveau décodeur ou module CI+ jusqu'au 31 juillet 2018.

TF1 4K fait partie de l'accord qu'ont signé la plupart des opérateurs avec TF1.

A ce jour, en France, la Coupe du monde 2018 ne sera disponible en 4K par satellite qu'avec SFR via Fransat. Sur la fibre, les abonnés de SFR profiteront également de TF1 4K, comme l'avait annoncé SFR en novembre 2017.

Pour le moment, SFR est la seule offre TV qui proposera la Coupe du monde 2018 en Ultra HD sur l'ensemble de la France métropolitaine. Il faut préciser que pour recevoir beIN Sports 4K, il faut être abonné au bouquet Canal avec l'option «Les chaînes sports» (engagement de deux ans), disposer du décodeur 4K et, bien entendu, d'un téléviseur Ultra HD.