La télévision résiste encore à l'avancée de YouTube et de l'Internet

Par Amira SOLTANE -

La télévision a encore de beaux jours devant elle. La concurrence de l'Internet n'a pas encore eu raison de la bonne vieille boîte à images, la Coupe du monde et le monopole encore présent des télévisions sur l'Internet l'a encore prouvé. C'est en tout cas ce qui résulte d'une récente étude menée par l'agence Zenith: en 2019, Internet sera plus consommé que la télévision dans le monde.

Aujourd'hui, on passe en moyenne 173 minutes par jour devant la télévision, contre 160 minutes sur Internet (consommation via un ordinateur ou un appareil nomade). Mais selon l'étude publiée par l'agence Zenith, et mise en perspective par Statista, la courbe s'inversera dans le courant de l'année prochaine.

Si les prédictions des analystes s'avèrent exactes, nous devrions passer environ 180 minutes de nos journées sur Internet, contre 168 minutes devant la télévision en 2020.

La multiplication des réseaux sociaux, l'accès démocratisé à un réseau mobile toujours plus rapide, et surtout l'omniprésence des smartphones dans notre quotidien devrait avoir raison de l'hégémonie télévisuelle.

L'étude annonce que dès l'année prochaine, 170,6 minutes seront consacrées quotidiennement aux activités en ligne comme le shopping sur des sites e-commerce, le visionnage de vidéos sur YouTube ou le partage de photos sur Facebook. La TV ne devrait quant à elle représenter que 170,3 minutes. Le fait qu'Internet remplace la TV comme première source de divertissement aura été un long processus, qui se réalise cependant plus vite que prévu. L'an dernier, Zenith avait en effet prédit que la télévision devrait être plus populaire en 2019, avant de revoir ses estimations.

L'étude montre également que la consommation individuelle de médias augmente annuellement - tous supports confondus. En 2018, notre consommation de médias se situera autour de 472 minutes par jour, et devrait grimper jusque 492 minutes à l'horizon 2020. En 2019, ce temps total devrait atteindre 486,5 minutes par jour contre 479 cette année. Les résultats de l'étude sont légèrement contrastés aux Etats-Unis où la télévision reste reine. L'usage d'Internet ne devrait en effet pas l'éclipser avant 2020 selon Zenith.

L'un des grands perdants de cette transition numérique est bien évidemment la presse papier. Zenith estime que le temps passé à lire des journaux a décru de 45% entre 2011 et 2018, et de 56% sur la même période pour les magazines. La croissance du digital entre 2017 et 2020 touchera tous les canaux: +15,2% par an pour le display (incluant la vidéo), +6,5% pour le search et +8,2% pour l'affiliation. Au sein du display, la vidéo est en progression de +23% par an et le social de +29% par an. Le mobile progresse de son côté de +23% par an. Zenith prévoit pour la TV 0% en 2018, -0,5% en 2019 et -1% en 2020.