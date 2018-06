Globcast favorise les pays du Golfe aux dépens du Maghreb, aux USA

Par Amira SOLTANE -

Globecast, fournisseur mondial de solutions pour les médias, s'est associé à Hotwire Communications pour proposer sept nouvelles chaînes, en langue arabe, aux États-Unis. Les chaînes comprennent Alaraby, Dubai TV, Sama Dubai, Kuwaït TV, Panorama Films, Panorama Drama et Sky News Arabia. Seulement voilà, aucune des chaînes proposées n'est algérienne, alors qu'il existe une communauté algérienne plus importante que sur les autres chaînes arabes proposées comme les Koweïtiens, les Emiratis ou encore les Qataris.

Il faut dire que la majorité de la communauté arabe installée aux States, est égyptienne et libanaise, plus de 2 millions, suivie des Magrébins environ 100 000 entre Marocains, Algériens et Tunisiens.

Dans les bouquets américains seules Canal Algérie et à un degré moindre la chaîne Ennahar TV sont présentes sur les bouquets américains. Il faut dire aussi qu'aux Etats Unis, la fibre ou le câble reste le lien le plus utilisé pour la transmission audiovisuelle.

Hotwire qui est basée à Fort Lauderdale, en Floride, est le principal fournisseur national de communications par fibre optique, utilisant son réseau tout en fibre pour fournir les meilleurs services aux clients résidentiels, commerciaux et gouvernementaux.

En s'appuyant sur son réseau mondial de satellites, de fibre et d'IP, Globecast agrège les chaînes de son usine de Culver City, en Californie, et les livre directement à la tête de réseau de Hotwire à Fort Lauderdale, en Floride.

Au cours de l'année 2017, le fournisseur de solutions pour médias, Globecast, a considérablement élargi le portefeuille de chaînes étrangères distribuées aux opérateurs de télévisions payantes du monde entier, rajoutant plus de 40 nouvelles offres.

Parmi les nouveautés, on trouve les chaînes de langue portugaise RTP3 et RTP Açores, les chaînes d'information arabes Alaraby Television et Sky News Arabia, les chaînes culturelles Nollymax et Diax, la principale chaîne de cinéma vietnamienne Omai TV, ainsi que la philippine TV Tora, consacrée aux sports et à l'action. Ses principaux partenaires de distribution sont Verizon FiOS, Frontier Communications et Cox Hospitality. Au total, Globecast distribue plus de 100 chaînes destinées notamment à

15 communautés de langues étrangères. Globecast a renouvelé l'accord avec Eutelsat Communications à propos de la position orbitale Hot Bird. Cet accord, qui a pour objectif de dynamiser le développement du principal pôle audiovisuel satellitaire d'Europe, de Russie occidentale et du Moyen-Orient, vient renforcer la relation historique liant ces deux sociétés. Il leur permet, en particulier, d'accélérer la transition vers la Haute définition des chaînes de télévision diffusées sur la large couverture de ce pôle de télévision unique. Dans le cadre de cet accord, Globecast a signé un premier accord avec la chaîne turque TRT World, lancée en novembre dernier et émettant en anglais, pour assurer sa retransmission en HD sur la zone de couverture de Hot Bird, sur 13° Est.