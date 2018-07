BeIN Sports atteint 4 millions d'abonnés... en France

Par Amira SOLTANE -

La chaîne beIN Sports France a franchi un cap historique en dépassant les quatre millions d'abonnés réels après six ans d'existence. C'est la première fois que la chaîne qatarie révèle le chiffre de ses abonnés, aucun chiffre de ses clients n'est révélé dans la région Mena. En France, ces chiffres, sont obligés, un résultat obtenu notamment grâce à une hausse record du nombre de souscriptions au mois de juin grâce à l'effet Coupe du monde de la FIFA. Remerciant ses abonnés, ceux de la première heure et ceux qui l'ont rejointe depuis, la chaîne se dit être confortée dans sa stratégie qui «démontre à quel point beIN Sports contribue au marché de la télévision payante en France».

Elle considère également que ce succès permet à la chaîne, la marque phare de beIN Media Group, de s'installer durablement sur le marché français. beIN Sports devra encore gagner un million d'abonnés pour atteindre son seuil de rentabilité. BeIN Sports a décidé de dédier six chaînes pour diffuser tous les matchs de la Coupe du monde de la FIFA, disputée en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Toutefois, cela ne concerne pour l'instant que beIN Moyen-Orient et Afrique (Mena), l'opérateur n'ayant pas annoncé ses plans pour la France. Cette opération inclura notamment beIN Sports Max 1 et beIN Sports Max 2 en arabe, beIN Sports Max 3 en anglais et beIN Sports Max 4 en français, pour que chaque abonné puisse profiter des jeux. Tous les matchs seront également diffusés en 4K sur la chaîne de diffusion beIN 4K. Ce sera aussi la première fois dans l'histoire qu'une Coupe du monde de la FIFA accueille quatre nations arabes: l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Arabie saoudite. Pour célébrer cette réussite et afin d'offrir à tous les fans la meilleure couverture de leur équipe favorite, beIN Sports Mena suivra donc chaque équipe arabe à travers leur compétition. Plus de 250 reporters choisis seront également présents pour couvrir tous les matchs du tournoi.

BeIN Sports a dévoilé son dispositif concernant la couverture du Mondial 2018 de football, organisée du 14 juin au 15 juillet 2018. BeIN Sports sera la seule chaîne à proposer l'intégralité des 64 rencontres en direct, dont tous les matchs de l'équipe de France sur ses deux chaînes dédiées et une couverture 24h/24 de la compétition, à l'antenne et sur ses supports digitaux. Aux commentaires des 64 matchs, on retrouvera les duos qui commentent les principaux championnats chaque saison: Christophe Josse et Daniel Bravo, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, Xavier Domergue et Patrice Ferri, Philippe Genin et Grégory Paisley, Jean-Charles Sabattier et Elie Baup, ainsi que Julien Brun et Bruno Cheyrou. En Russie, ils seront accompagnés de 11 journalistes-reporters qui seront au plus près de chaque nation. Six magazines quotidiens seront également diffusés en direct, du 14 juin au 15 juillet entre 7h et 23h30, animés par les journalistes emblématiques de la chaîne, en compagnie de consultants de prestige dont Arsène Wenger, Marcel Desailly, Robert Pirès, Sonny Anderson, Luis Fernandez, Jean-Pierre Papin, Eric Roy, Patrick Guillou, Robert Malm, Brahim Thiam et Bernard Mendy. BeIN Sports défie tous ceux qui pensent être incollables sur le football, le basket ou le tennis, en lançant le premier blind test 100% sport.