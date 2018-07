L'animateur engagé Frédéric Taddeï recruté par la chaîne russe Russia Today

Par Amira SOLTANE -

L'ex-animateur de France Télévisions est la première personnalité connue du paysage audiovisuel français à rejoindre la grille de RT France, lancée en décembre 2017. Frédéric Taddeï animera une émission d'actualité culturelle et de débats de société à la rentrée, du lundi au jeudi, a annoncé la chaîne russe, lundi 16 juillet dans un communiqué.

Animateur de radio et de télévision, intellectuel érudit et amateur d'art, Frédéric Taddeï s'est dit «ravi» de rejoindre la chaîne. Il prendra la tête d'une émission dont le nom n'a pas été dévoilé, d'une durée d'une heure et qui sera diffusée du lundi au jeudi. Frédéric Taddeï s'est réjoui d'avoir «carte blanche pour faire ce qu'il faisait dans ´´Ce soir ou jamais''», émission diffusée durant une dizaine d'années sur France 3 puis France 2, fustigeant selon le communiqué «un paysage télévisuel sinistré, où les intellectuels, les chercheurs, les savants, les contestataires n'ont plus la parole et où les vrais débats ont totalement disparu».

En juin 2016, l'émission «Ce soir ou jamais» s'arrête. Officiellement, la cause est liée à des audiences faibles: 555.000 téléspectateurs en moyenne et 5,3% de parts d'audience, mais surtout parce que la chaîne veut créer «une nouvelle grande émission culturelle, plus moderne», qui serait nommée «Stupéfiant». Mais on évoque aussi comme cause possible, les controverses provoquées par l'émission, qui avait invité des «personnalités sulfureuses», par exemple Alain Soral, Tariq Ramadan ou Marc-Edouard Nabe. Il donnait également la parole à des gens qui défendaient les Palestiniens et prenaient fait et cause pour Dieudonné.

Mais selon les médias de droite, l'émission, diffusée tard le soir, «manquait de piquant», «avec un air de déjà-vu et des invités moins surprenants que dans le passé». En juin 2016, après 16 années de présentation de l'émission «D'art d'art», Frédéric Taddeï est remplacé par Adèle Van Reeth. Selon les médias de l'époque, la direction de France 2 «continue de se séparer de ses animateurs historiques» et Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, «a décidé de se séparer définitivement de Frédéric Taddeï». En septembre 2016 et jusqu'en juin 2017, toujours sur France 2, Frédéric Taddeï présentait, un mercredi par mois, une nouvelle émission héritière de «Ce soir (ou jamais!)», le magazine Hier, aujourd'hui, demain consacré aux idées, où il passe en revue les meilleurs essais parus en librairie.

Son arrivée sur TR France est un grand challenge pour cet animateur engagé, très détesté par les lobbys sionistes très présents dans le paysage audiovisuel français. Sur RT, il sera plus libre et entend proposer «des émissions intelligentes, sans parti pris, dans lesquelles on pourra discuter de tout, entre gens qui savent de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs, et qui ne sont pas d'accord entre eux», poursuit-il dans le communiqué. RT France, version francophone de la télévision publique russe RT (ex-Russia Today) a fait parler d'elle récemment à cause d'une remontrance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Des reproches rejetés catégoriquement par la chaîne, qui a déposé un recours pour faire annuler cette sanction.