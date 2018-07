Le Maroc relance l'ouverture audiovisuelle et autorise deux chaînes TV

Par Amira SOLTANE -

Le Maroc tente de relancer l'ouverture audiovisuelle. Le Conseil supérieur marocain de la communication audiovisuelle (Csca) a annoncé l'octroi de licences à la société Hit Radio pour l'établissement de 2 chaînes de télévisions satellitaires, Télé Jeunesse et Télé Découverte et d'une radio musicale hertzienne (FM) couvrant les provinces du Sud, Radio Shem's, relevant le fait qu'il a procédé à la signature des cahiers des charges relatifs à ces services.

Dans un communiqué, le Csca explique que ces licences ont été octroyées en «tenant compte des nouvelles exigences légales et procédurales, et après étude des demandes soumises par la société Hit Radio».

Le patron de Hit Radio, Younès Boumehdi, s'est félicité de cette nouvelle. Le 26 juillet, au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (Csca) a procédé à la signature des cahiers des charges relatifs à la création par Hit Radio de deux nouvelles chaînes et d'une radio.

Les deux télévisions satellitaires, Télé Jeunesse et Télé Découverte, et la radio musicale hertzienne (FM) couvrant les provinces du Sud baptisée Radio Shem's, s'inscrivent désormais au paysage audiovisuel national après l'octroi par le Csca des licences nécessaires à l'opérateur Hit Radio. Une nouvelle aventure qui s'est fait longtemps attendre.

Ce projet a cédé la place à une bien plus grande ambition: lancer un bouquet de cinq chaînes de télévision thématiques: jeunesse, découverte, cuisine, musique et sports extrêmes. Younès Boumehdi, précise que Hit Radio a formulé des demandes mutiformes pour le lancement de chaînes de télévision, de Web télévisions, de radios et de Web radios. Des demandes pour une dizaine de Web radios, 4 Web TV, 5 radios et 5 télévisions.

Ce bouquet de 5 télévisions, dont les deux premières ont décroché une licence, sera lancé fin 2019 sur Nilesat et sera accessible via le Net et à travers une application. Télé Jeunesse sera essentiellement dédiée aux dessins animés, à l'exemple de Cartoon network. Nous allons acheter les produits qui seront au programme. Mais nous allons aussi nous ouvrir sur le produit marocain dans le domaine.

Télé Découverte, elle, s'inspire de National Geographic. D'un aspect international, cette chaîne s'articulera autour de documentaires de différents horizons avec des focus sur le Maroc.

La télévision musicale, comme le laisse entendre son intitulé, fera le tour du monde en musique pour répondre à tous les goûts. Le bouquet des 5 chaînes représente, pour Hit Radio, un investissement de départ évalué, pour l'instant, à une fourchette entre 40 et 50 millions de dirhams. Avec une ouverture internationale sur 14 pays pour Hit Radio et la mise en place de nouveaux services audiovisuels, cette extension du siège s'impose, aux yeux de son patron.