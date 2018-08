Yasmine Chouikh de l'équipe Fofa 2007 au Whir d'or du Fiofa en 2018

Par Amira SOLTANE -

La consécration de la jeune réalisatrice au dernier Festival du film arabe d'Oran est un véritable conte de fée. La jeune cinéaste connaît le Festival du film arabe d'Oran depuis sa création en 2007 du temps de l'ancien DG Hamraoui Habib Chawki. A l'époque, Yasmine Chouikh qui était journaliste à Canal Algérie, animait une chronique sur le cinéma. Le DG de l'Entv appréciait beaucoup de la jeune réalisatrice qui n'avait pas encore fait de film. Fille des cinéastes Yamina et Mohamed Chouikh, Yasmine a toujours vécu dans les coulisses des plateaux de cinéma. Yasmine qui est la grande fille des Chouikh a travaillé aux côtés de sa mère en tant qu'assistante dans le film Rachida en 2002 et assistante dans le dernier film de son père Douar Enssa en 2004. Auparavant, elle avait participé à l'organisation du premier festival du jeune cinéma à Taghit, près de Timimoun. Cette proximité dans le monde des festivals et du cinéma avait convaincu le patron de la première édition du Festival du film arabe d'Oran (Fofa) de lui faire confiance. Yasmine était la plus au fait des dernières productions dans le court métrage arabe. Elle s'occupait des courts métrages. A cette époque-là beaucoup d'éléments de HHC sont devenus, des années ensuite, des cadres dans le monde de la culture. Ahmed Bensebane, qui était journaliste à l'époque est maintenant directeur de la station régionale d'Oran de l'Eptv. Nazih Benramdane qui était chargé de communication du temps de la première édition du Festival d'Oran est aujourd'hui député de Batna, alors qu'il avait dirigé il y a quelque temps l'Aarc, alors que Nabila Rezig qui était dans la communication du festival est aujourd'hui sous-directrice du département du Fdatic au ministère de la Culture. Plus de 10 ans après le lancement du Festival du film arabe d'Oran en 2007 en plein attentat terroriste contre le Palais du gouvernement et le Conseil constitutionnel, ces équipes ont construit leurs carrières cinématographiques. Yasmine Chouikh qui est l'une des rares réalisatrices à avoir produit deux courts métrages avant le long métrage, dont le plus abouti est Djins a accompli son rêve de gosse, de devenir cinéaste à part entière comme son père et sa mère. Entre-temps, elle avait réalisé une série audiovisuelle pour le compte de la télévision algérienne avec qui elle a construit sa carrière. Avec son film Jusqu'à la fin des temps, elle est restée fidèle au cinéma de son père, qui à travers La citadelle, L'arche du désert et La légende des sept dormants a gardé la mémoire collective de la cité et sauvegardé les traditions du pays. Le cinéma des Chouikh est basé sur l'union sacrée des communautés, la religion ancienne et pure, loin de l'intégrisme religieux, la famille dans toute sa grandeur, les traditions ancestrales et surtout la base du théâtre et la poésie bédouine. Plus qu'un acquis, c'est une victoire de la passion sur les doutes du passé.