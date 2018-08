BeIN Group et BBC Studios veulent investir en Afrique du Nord

Par Amira SOLTANE -

On dit que l'Union fait la force. C'est ainsi que le groupe britannique BBC Studios vient de conclure un partenariat avec le groupe qatari beIN Media pour produire et distribuer du contenu dans plusieurs pays de la région Mena. Si les principaux pays concernés par cet accord se retrouvent au Moyen-Orient, les deux entreprises explorent également les possibilités de collaboration en Afrique du Nord. Aucune information n'a filtré sur les pays concernés par cet accord ni le genre de contenu qui sera présenté et produit. Officiellement, les deux groupes n'ont aucune existence en Afrique du Nord. BeIN Group est en désaccord avec l'Egypte et l'Algérie. Il est donc pressenti de réaliser des choses au Maroc ou la Tunisie. Les deux pays ont des bureaux et des correspondants issus des deux groupes. Ce n'est pas le cas de l'Algérie et / ou de l'Egypte où il existe un profond conflit médiatique et politique à cause de la chaîne mère Al Jazeera.

Dans le cadre de ce partenariat, beIN Group envisage d'acquérir du contenu supplémentaire de BBC Studios pour compléter sa grille de programmes dans la région.

C'est dans ce contexte que Paul Dempsey, président de Global Markets chez BBC Studios, et Yousef Al Obaidly, directeur général adjoint de beIN Media Group, ont signé un accord pour un mandat initial de trois ans à compter du

1er août 2018. - au siège de BBC Studios à Londres.

Dans cet accord historique entre les deux sociétés, le partenariat continue d'étendre leurs liens créatifs et constitue une priorité stratégique pour chaque organisation. Dans le cadre de l'accord, BBC Studios et beIN Group ont l'intention de rechercher des opportunités pour le développement et / ou la production de contenus, tout en explorant l'acquisition de contenus numériques supplémentaires de BBC Studios par beIN afin de compléter la programmation actuelle de BBC sur les plateformes de beIN Group. Plus tôt cette année, beIN Group a lancé BBC Earth, la marque factuelle mondiale de BBC Studios, en tant que chaîne linéaire à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord via son service de diffusion directe. BBC Earth a rejoint la marque préscolaire de BBC Studios, CBeebies, qui est sur la plateforme beIN Group depuis 2016.

BBC Earth et CBeebies sont également disponibles en Turquie via l'opérateur de télévision à péage Digiturk, qui, avec Miramax studios, fait également partie de la branche mondiale du divertissement et du sport, grand marché et leader sur le marché de beIN Media.

