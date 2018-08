Pourquoi beIN Sports lâche le Monde arabe pour l'Europe

Par Amira SOLTANE -

Alors que le groupe qatari beIN Media est indésirable dans le Monde arabe, il a perdu la majorité de ses clients dans la région Mena. Il ne lui reste que la Tunisie, la Jordanie, le Liban et à un degré moindre le Maroc. BeIN Sports s'est chamaillé avec la majorité des pays arabes a cause de sa politique de monopole.

En revanche, le groupe qatari mise beaucoup sur l'Europe où il existe un grand profit et surtout une réglementation rigoureuse qui lutte contre le piratage. Un fléau qui fait perdre beaucoup d'argent au groupe dAl Khelaifi. C'est dans ce contexte que le groupe beIN Media vient de sécuriser les droits audiovisuels de tous les matchs de la Premier League anglaise pour les saisons 2019-2020 - 2021-2022. Les patrons de la Premier League et beIN Sports, respectivement Richard Scudamore et Nasser Al-Khelaifi, ont signé l'accord exclusif qui permettra aux abonnés de beIN Sports en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, de pouvoir suivre en direct les 380 rencontres de la compétition. Cet accord comprend également les droits OTT qui permettront à beIN Sports de proposer les matchs en direct sur son application beIN Sports Connect. Le montant de l'accord n'a pas été révélé. Cet accord intervient quelques jours seulement après l'accord entre beIN Group média et la BBC Paul Dempsey, président de Global Markets chez BBC Studios, et Yousef Al Obaidly, directeur général adjoint de beIN Media Group, avaient signé un accord pour un mandat initial de trois ans à compter du 1er août 2018.

Dans cet accord historique entre les deux sociétés, le partenariat continue d'étendre leurs liens créatifs et constitue une priorité stratégique pour chaque organisation. Dans le cadre de l'accord, BBC Studios et beIN Group ont l'intention de rechercher des opportunités pour le développement et / ou la production de contenus, tout en explorant l'acquisition de contenus numériques supplémentaires de BBC Studios par beIN afin de compléter la programmation actuelle de BBC sur les plateformes de beIN Group. Plus tôt cette année, beIN Group a lancé BBC Earth, la marque factuelle mondiale de BBC Studios, en tant que chaîne linéaire à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord via son service de diffusion directe. BBC Earth a rejoint la marque préscolaire de BBC Studios, CBeebies, qui est sur la plateforme beIN Group depuis 2016.

Si le groupe qatari a sécurisé ses affaires en Grande-Bretagne et en France où il possède déjà 4 millions d'abonnés essentiellement des anciens de Canal+, elle a néanmoins perdu son marché en Espagne.

BeIN Sports a mis un terme à ses activités en Espagne depuis le 1er août 2018. Les abonnés ont été prévenus par courrier électronique de la fin de leur abonnement. Si aucune raison n'a été précisée par beIN Sports, la perte de droits TV majeurs sur ce territoire aurait conduit à l'abandon de l'opérateur. D'autre part, le marché de la télévision payante en Espagne n'est pas florissant, les Espagnols lui préférant largement la télévision gratuite, ce qui a été particulièrement vrai durant la Coupe du monde puisque moins de 30% des téléspectateurs espagnols ont suivi la compétition à travers une offre de télévision payante. Le piratage est aussi très actif en Espagne, ce qui n'arrange en rien les affaires de beIN Sports.