Une chaîne dédiée au western lancée sur Canal+

Par Amira SOLTANE -

Le film Les Frères Sisters a relancé le western au cinéma. Le réalisateur français Jacques Audiard (De battre mon coeur s'est arrêté, Un Prophète) a réussi son challenge en s'attaquant à ce registre. Tourné avec des acteurs américains, les grands Joaquin Phoenix, Rutger Hauer et Jake Gyllenhaal, le long métrage raconte l'histoire d'une traque impitoyable ainsi qu'un somptueux voyage initiatique. Le tout en faisant le choix du western comme genre premier. La catégorie cinématographique presque aussi vieille que le cinéma lui-même est revenue. Mais que reste-t-il du western après la mort de John Ford et Sergio Leone? Que reste-t-il du western? Certains prétendent que le genre est mort. Mais le Far West américain continue en effet de vivre sous diverses formes audiovisuelles.De Sam Raimi (Evil Dead) à Quentin Tarantino (Kill Bill), en passant par Les 8 salopards, le western est revisité avec une grande énergie. Ce qui a poussé Canal + a lancer une chaîne dédiée au Western. En effet le groupe Canal + a lancé Ciné+ Western et Ciné+ Horreur, et propose à ses abonnés deux nouvelles chaînes digitales thématisées Ciné+, exclusivement accessibles via myCanal. Ce n'est pas que ca, puisque pour Canal+, Ciné+ u.k. et Ciné+ de Quartier viennent conforter une initiative novatrice plébiscitée par les abonnés, comme en témoigne le doublement de la consommation de films avec plus d'un million de visionnages sur les premières chaînes lancées, depuis la mi-juillet.Ciné+ u.k. et Ciné+ de Quartier sont accessibles exclusivement sur myCanal et Canal à la demande, en complément du bouquet linéaire des six chaînes Ciné+: Ciné+ Premier, Ciné+ Émotion, Ciné+ Frisson, Ciné+ Famiz, Cine+Club et Ciné+ Classic.Ciné+ U.K., disponible à partir du 26 septembre est la première chaîne dédiée au cinéma anglais avec une diversité de genres incomparable. Ainsi, des films des Studios Ealing à ceux de réalisateurs britanniques contemporains, plus de 100 films seront à retrouver en ligne parmi lesquels, la trilogie Bridget Jones, Moi, Daniel Blake, Churchill ou encore Casino Royale,... La chaîne est lancée à l'occasion du festival de Dinard dont Ciné+ est partenaire.Ciné+ de Quartier, disponible à partir du 18 octobre. Avec son nom symbolique pour les cinéphiles des années 50 à 70, qui reprend à dessein le rendez-vous éponyme de Canal+, Ciné+ de Quartier est la chaîne dédiée au cinéma populaire européen bis et rare, gothique, péplums, giallo, ou encore western spaghetti, cape et d'épée...Dracula, Maciste, Hercule, Fu Manchu et autres, seront convoqués pour offrir quelques moments de plaisir coupables. Soit une centaine de films à revoir ou découvrir.