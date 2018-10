Étonnant sondage sur le paysage audiovisuel algérien

Par Amira SOLTANE -

Dans un sondage paru sur un site Internet il n'est pas précisé quel institut a réalisé cette étude, et qui a mesuré l'audience audiovisuelle marquant la période allant du 20 août au 20 septembre et spécifié que l'audience a été mesurée sur un échantillon de 1434 téléspectateurs représentatifs du public algérien. Cette étude donne gagnantes les deux chaînes de télévision privées Echourouk TV et Ennahar TV avec respectivement 37,7% et 36,1% de taux d'audience chez les téléspectateurs algériens. Or, cette étude n'a pas révélé quels sont les programmes qui ont offert cette place, sachant que durant cette période d'été et de vacances, la majorité des chaînes diffusait des rediffusions. Dans ce sondage, la chaîne publique A3 arrive en troisième position avec 29,7% suivie de Samira TV avec 23,7%. Or, durant cette période, A3 était plus suivie en raison des feuilletons nouveaux qu'elle diffusait et surtout des matchs. Dans ce trio, seul Ennahar TV a maintenu son audience car elle se base sur l'info continue et plusieurs affaires avaient éclaté durant cette période, notamment celle de Kamel El Boucher et les changements dans l'armée ainsi que les services de sécurité. La majorité des personnes était encore branchée sur Ennahar TV. Curieusement, la chaîne El Djazairia One a occupé la cinquième place avec 18,7% d'audience suivie par la chaîne sportive El Heddaf avec 16% de taux d'audience. Cette dernière a gardé cette disposition en raison de débats quotidiens avec les spécialistes du football algérien. En revanche, la chaîne El Djazairia One risque de monter dans les sondages après le lancement en trombe de ses quatre émissions de talk show cette semaine: Mazal El Hal, El Djazairia Show, Footha et Nass oua hkayet. Parmi les chaînes qui montent, El Bahia TV qui s'installe à la 7e position avec 14,8% d'audience et qui passe son temps à diffuser des films piratés suivie d'El Hayat qui arrive en 8e position avec 13,9% de taux de pénétration. Cette dernière s'est installée grâce notamment à deux émissions de débats Hdith Kiass de Mustapha Kessaci et El Hadath de Habet Hannachi le patron de la Chaîne. L'objectif de ce dernier c'est d'arriver au même niveau que la chaîne Ennahar TV. Dans ce rapport établi par un institut qui n'a pas été identifié ni révélé par le site électronique algérien, il révèle que les meilleurs audiences ont été réalisées par des chaînes dirigées par des journalistes alors que celles dirigées par des hommes d'affaires avaient échoué. Ainsi, dans ce sondage il est établi que la télévision du groupe Tahkout, Numidia Tv, se classe dernière avec seulement 1,3% de taux d'audience car la chaîne n'a pas de programmes attrayants et elle ne peut être dépassée comme le montre le sondage par des petites chaînes comme Adjawa TV et Beur TV qui n'a plus aucun programme attirant dans sa grille et passe son temps à diffuser des programmes piratés sur le Net. Même constat fait pour les chaînes de Haddad (Dzair TV et Dzair News) qui sont classées respectivement à la 12e et 15e place.