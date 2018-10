TF1, M6 et France 2 maintiennent leurs audiences dans le PAF

Par Amira SOLTANE -

TF1 et M6 résistent à la TNT.La Une affiche une hausse de 0,1 point à 20,4% d'audience tandis que M6 a stabilisé la situation, à 9,9% d'audience. TF1 a pu gonfler son audience avec le succès de sa nouvelle série américaine The Good Doctor, qui a rassemblé en moyenne 7 millions de téléspectateurs, soit 30% du public et même 45% des ménagères de moins de 50 ans. Les bons chiffres de ses JT ont également favorisé cette hausse de l'audience.

Le «13 heures» a enregistré son meilleur mois de l'année en attirant 41% du public, malgré l'absence de sa star Jean-Pierre Pernaut durant une semaine. Et le «20 heures» demeure très puissant, suivi en moyenne par 5,2 millions de Français et 26% de l'audience. Quant au feuilleton quotidien Demain nous appartient, il progresse et séduit 21% du public. Du coup, c'est le service public qui garde la cote. Avec une part d'audience de 14,1%, France 2 décroche le titre de la plus forte progression du PAF en septembre (+?0,9 point).

Durant le Mondial de football, diffusé en clair par TF1 de la mi-juin à la mi-juillet, M6 avait fait profil bas en décalant la diffusion de ses programmes phares au second semestre, afin de ne pas les tuer. La stratégie a parfaitement fonctionné et permis à la chaîne amirale du groupe M6 de ne pas tanguer. Pour sa 13e saison, L'amour est dans le pré rassemble toujours 4,3 millions de téléspectateurs, soit 21% de l'audience et 31% de ménagères. «Le meilleur pâtissier» séduit 16% du public, tout comme Capital, désormais présenté par Julien Courbet. En access, Scènes de ménages continue de faire un carton après 10 ans d'existence, fédérant 3,8 millions de personnes en moyenne chaque soir.

Avec une part d'audience de 14,1%, France 2 n'est certes pas leader, mais décroche le titre de la plus forte progression du PAF en septembre (+ 0,9 point). Un score d'autant plus remarquable que la chaîne avait déjà signé la hausse la plus importante de la télévision l'an dernier à la même époque (+ 0,7 point). L'arrivée du feuilleton quotidien Un si grand soleil, associée à une spectaculaire remontée des après-midi de la Deux, expliquent pour beaucoup cette performance.

Seule ombre au tableau, France 3 accuse une petite baisse de régime, de 0,2 point à 8,9% d'audience et signe son pire mois de l'année. Résultat des courses: M6 est repassée devant France 3, ce qui n'était pas arrivé depuis sept mois. Du côté de la TNT, TMC (Groupe TF1) occupe la place de leader en cumulant 3,2% de l'audience, son meilleur mois de l'année (+ 0,1 point). Elle devance C8 (groupe Canal +), qui perd 0,3 point à 2,9% d'audience.