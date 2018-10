Le MIP TV de Cannes veut séduire le marché chinois

Par Amira SOLTANE -

Le plus important marché international des contenus de divertissement, le Mipcom, s'ouvre du 15 au 18 octobre aux professionnels. Cette année, c'est la Chine qui sera l'invité d'honneur lors de la prochaine édition du Mipcom. La Chine est devenue aujourd'hui un important pays producteur et consommateur de cinéma et de télévision. Le secteur chinois de la télévision et du divertissement occupe une place toute particulière au sein de la communauté du Mipcom et du Miptv. En tant que pays invité d'honneur du Mipcom 2018, la Chine présentera son vaste éventail de programmes divers destinés aux chaînes de télévision internationales. Les nouvelles données de l'industrie révélent que la Chine est désormais le deuxième plus grand marché de la télévision au monde, juste devant le Royaume-Uni et derrière les Etats-Unis. D'après un rapport du IHS Markit, la Chine a dépensé 10,9 milliards de dollars en programmation télévisuelle en 2017, contre 10 milliards de dollars pour le Royaume-Uni. Les télédiffuseurs ont déboursé 6,4 milliards de dollars tandis que les géants Baidu, Alibaba, et Tencent ont investi 4,5 milliards de dollars pour proposer des programmes sur leurs plateformes de divertissement en ligne. Les émissions originales représentaient 49% des programmes diffusés en Chine, le reste correspondant à des acquisitions (46%) et à des programmations sportives. Lors du Miptv 2018, plusieurs formats chinois seront présentés, parmi lesquels «National Treasure». Et dans la catégorie des documentaires, l'accord entre Tencent et la BBC visant à produire des documentaires de la plus haute qualité, est un signe de la volonté de développer des partenariats de production bilatéraux. Le programme du Mipcom lié au pays à l'honneur comprendra des débats sur le marché chinois pendant le MIPJunior et le Mipcom, de nombreuses présentations des tout derniers programmes chinois, une soirée d'inauguration sur le thème de la Chine, un aperçu exclusif des émissions les plus populaires du moment en Chine, lors de la présentation de Fresh TV et le plus grand Pavillon chinois jamais proposé. Le Miptv annonce également la présence de la keynote de Yang Weidong, président de Youku, Alibaba Media & Entertainment Group. A la recherche de relais de croissance, le géant de l'e-commerce, Alibaba, a prévu d'investir 50 milliards de yuans (6,8 milliards d'euros) dans sa branche médias au cours des trois années à venir. En 2014, le groupe entrait dans le capital de Youku Tudou... Plateforme de vidéos leader du marché chinois, Youku Tudou revendiquait déjà plus de 900 millions de vidéos vues chaque jour en 2015.