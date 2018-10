BeIN Sports rafle tous les championnats

Par Amira SOLTANE -

Après les ligues espagnole, allemande, anglaise, arabe ou française, beIN Sports la chaîne de sport qatarie, a décroché un nouveau championnat européen. En effet, la Ligue écossaise de football professionnel (Spfl) vient de signer un accord de diffusion avec beIN Sports couvrant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et 24 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.L'accord, qui entrera en vigueur jusqu'en juin 2020, comprend les droits de diffusion exclusifs du football écossais dans les pays suivants: Australie, Nouvelle-Zélande, Bahreïn, Irak, Iran, Koweït, Jordanie, Liban, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Émirats arabes unis, Yémen, Algérie, Tchad, Libye, Maroc, Somalie, Tunisie, Egypte et Djibouti.Dans le même temps, le Qatar engage une action en justice distincte contre l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. BeIN Sports a notamment publié une intéressante infographie chronologique des événements que vous pouvez consulter en cliquant ici.BeIN Media Group a, sans surprise, renouvelé son contrat de diffusion avec la Ligue anglaise de football (EFL). Le bouquet sportif continuera à proposer en exclusivité les matchs anglais de division 2 (Championship), division 3 (League One) et division 4 (League Two), ainsi que ceux de la coupe de la Ligue (Carabao Cup) qui réunit les 72 clubs du championnat et les 20 équipes de Premier League. Le groupe a conclu l'accord avec l'agence Pitch International, qui possède les droits de la Ligue pour l'étranger jusqu'en 2022.Le contrat de diffusion, qui s'achèvera à la fin de la saison 2021-2022, prend effet dans 24 pays au Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), en Turquie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. BeIN Media Group est ainsi le «partenaire étranger le plus important» de la ligue, selon le directeur général de l'EFL, Shaun Harvey.Grâce au renouvellement de ce contrat, beIN Sports Mena possède pour trois saisons supplémentaires le monopole des matchs de football anglais. BeIN Sports poursuit ainsi la signature de contrats de diffusion à l'échelle globale avec les plus grandes ligues européennes de football, réaffirmant sa position en tant qu'opérateur sportif majeur.Pour un préjudice estimé à plus d'un milliard de dollars, le Groupe beIN a lancé un arbitrage international contre l'Arabie saoudite accusée d'aider activement l'opérateur pirate beOutQ avec l'aide de l'opérateur de satellites, Arabsat. BeIN Sports n'est pas le seul opérateur touché puisque les groupes NBCUniversal, Telemundo et Eleven Sports font également les frais des activités illégales de beOutQ qui diffuse des contenus des studios de cinéma hollywoodiens, de la NBA et de la NFL, de la Formule 1, des Jeux olympiques de l'Uefa, la Premier League et La Liga. Alors que le gouvernement saoudien affirme déployer des «efforts inlassables» pour lutter contre le piratage audiovisuel, les décodeurs beOutq continuent d'être commercialisés en Arabie saoudite par des distributeurs réglementés par les autorités saoudiennes (Gcam). Les programmes piratés continuent d'être diffusés dans les cafés, les hôtels, les restaurants, les salons d'aéroports et les foyers à travers le pays.