La Chine possède 2000 chaînes et 8000 sociétés de production

Par Amira SOLTANE -

La Chine compte près de 2000 chaînes, 8000 sociétés de production de films et de programmes TV et tourne, chaque année, 15 000 épisodes de séries, avait annoncé Ma Li, la directrice générale du département de la coopération internationale de l'administration nationale de la télévision et la radio. Les divertissements se taillent aussi la part du lion, puisque les magazines, les enquêtes, les talk-shows, sont interdits à la télévision chinoise. Du coup, les diffuseurs se concentrent sur les documentaires, la fiction et beaucoup d'émissions de divertissement à grand spectacle.

D'après un rapport très récent d'IHS Markit, la Chine est désormais le pays qui investit le plus dans les contenus TV, après les États-Unis. L'an dernier, elle a dépensé 10,9 milliards de dollars en programmation télévisuelle, reléguant le Royaume-Uni, à la troisième place avec 10 milliards de dollars. Les émissions originales constituent près de la moitié des programmes diffusés en Chine.

Au Mipcom, si nombre de documentaires et de fictions présentés ont peu de chances de voyager, tant ils s'apparentent à des séquences de pure propagande, certains formats de divertissement n'ont rien à envier à nos programmes occidentaux. Ainsi de «Readers», où stars, acteurs, musiciens viennent lire à l'antenne, sous la forme d'un karaoké, un extrait de livre qui les a bouleversés. Un divertissement qui a rassemblé plus de 100 millions de Chinois. L'émission scientifique «My Future» offre toutes les dernières technologies, 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle.... 500 spectateurs votent grâce à un bracelet connecté aux pulsations du coeur. L'invention qui suscite le plus d'émotion gagne.

EndemolShine vient de signer un accord mondial pour adapter le format «The Nation's Greatest Treasures», talent show autour des plus beaux musées, déjà vu par 800 millions de téléspectateurs chinois. La Fox a mis la main sur les droits de «Dunk of China», émission de télé-réalité créée par la plateforme Youku Tudu. L'an dernier, Netflix lui a acheté les droits du polar Day and Night et a coproduit avec iQiYi la série «The Rises of Phoenixes».

Les Chinois veulent seulement exporter et n'ont aucun intérêt à importer. Ce n'est pas une façon fructueuse d'avancer», a fustigé cette semaine le coprésident du groupe international de protection du format, Jan Salling.

Au Mipcom, le Salon des programmes TV qui s'est tenu cette semaine à Cannes, la Chine invité d'honneur a déployé les grands moyens, avec une délégation de 420 personnes, une centaine de plus que l'an dernier. Objectif: la Chine veut devenir le nouvel horizon du marché international de la télévision et voir ses productions diffusées sur les chaînes du monde entier.