Comment l'affaire Khashoggi est traitée sur les télés algériennes et ailleurs

Par Amira SOLTANE -

Au moment où l'affaire Khashoggi provoque une onde de choc dans le monde diplomatique et un changement radical dans la mosaïque de la région Mena, on constate avec stupéfaction que les télévisions algériennes privées et publiques n'ont pas traité cette affaire et ont totalement zappé toutes les informations diffusées sur cette affaire. La télévision publique Entv, à travers son émission sur les questions internationales «Daïret El Dhaw», a totalement zappé l'affaire Khashoggi, alors qu'elle avait l'habitude de traiter ce genre d'affaire. Même absence de traitement des chaînes privées à l'image d'Echourouk, d'Ennahar et Dzair News. Ces chaînes n'ont pas d'attache avec le ministère des Affaires étrangères lequel n'a pas réagi dans cette affaire scabreuse. Selon certaines sources, les télévisions algériennes ne souhaitaient pas griller leurs bonnes relations avec l'Arabie saoudite et surtout les privilèges qui sont accordés dans le cadre de la Omra ou du Hadj par l'ambassade saoudienne. Même les partis politiques algériens n'ont pas commenté cette grave affaire. Seule Louisa Hanoune a réagi à celle-ci et a dénoncé l'attitude de l'Arabie saoudite après que Riyadh eut annoncé officiellement l'assassinat de Khashoggi. Numidia TV a été la seule télévision à reprendre les propos critiques de Louisa Hanoune contre l'Arabie saoudite, alors que la majorité des télévisions privées était présente. En revanche, cette affaire a été traitée d'une manière quotidienne et même en masse par deux chaînes étrangères: Russia Today et surtout la télévision d'info Al Jazeera qui est revenue sur le terrain médiatique avec des couvertures permanentes sur cette affaire. La chaîne qatarie a même installé un plateau en direct d'Istanbul pour commenter la réaction d'Erdogan sur l'affaire. Par contre, les autres chaînes arabes, notamment la saoudienne AL Arabiya et l'émiratie Dubai TV, ont fait profil bas. Les chaînes européennes d'expression arabe à l'image de France 24 et BBC ont maintenu des couvertures quotidiennes, retransmettant les nouveaux éléments qui sont diffusés chaque jour. Si la télévision publique turque TRT est restée diplomatiquement correcte, ce n'est pas le cas des chaînes privées turques qui ont profité de cette affaire pour se faire de la publicité et occuper le devant de la scène. C'est le cas de la chaîne de télévision privée NTV, qui a diffusé des images de vidéosurveillance prises le 2 octobre et montré qu'au moins un véhicule, muni d'une plaque diplomatique, s'est engouffré dans la vaste forêt de Belgrad.Les médias turcs rapportent par ailleurs, que des employés turcs du consulat saoudien ont été interrogés vendredi par les procureurs turcs responsables de l'enquête. Selon la chaîne privée NTV, 15 d'entre eux ont été entendus.Quelques heures après l'annonce du décès de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien porté disparu depuis le 2 octobre et assassiné à l'intérieur du consulat saoudien d'Istanbul en Turquie, le journal Washington Post où Khashoggi travaillait comme correspondant a publié également des preuves visuelles de son entrée dans le consulat saoudien.