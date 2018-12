BFM TV une chaîne d'info critiquée, mais très regardée

Par Amira SOLTANE -

BFM TV est l'équivalent en France de la chaîne Ennahar TV en Algérie. Elle est la première chaîne d'info de France. La chaîne d'info de Drahi a rassemblé plus de 20 millions de téléspectateurs en une journée durant la crise des Gilets jaunes. Le Samedi 8 décembre, début de la crise, elle a atteint 10,9% d'audience. Même si elle est regardée, elle est également très critiquée.

BFM TV a été la première à mesurer l'importance du phénomène des «Gilets jaunes» à partir du 17 novembre, à travers la tension perçue sur le terrain et la brusque montée des audiences. Vendredi 16, elle était regardée par 10 millions de téléspectateurs dans la journée, soit l'étiage normal. Mais le lendemain, l'audience a grimpé à 20 millions. Cela est comparable à la période de l'élection présidentielle française. Il faut dire aussi que BFM TV met le paquet.

Son format d'info en continu, ses reporters et ses techniciens, sont sur le terrain toute la journée et interviennent 10 à 15 fois par jour. Cela multiplie les risques. Enfin, BFM TV est la chaîne la plus regardée et donc la plus ciblée quand il se passe quelque chose.

Plus de 300 journalistes se relaient sur le terrain et dans le studio. Certaines fois, les responsables permettent aux équipes de se reposer après des moments intenses et ils font appel à des pigistes. L'image de BFM TV est évidemment mise à mal par certains, des deux côtés. On constate que depuis des années, BFM TV est critiquée, mais elle reste la chaîne d'info la plus regardée, dans un paysage avec quatre chaînes d'info. Dès qu'il se passe quelque chose d'important, les gens viennent sur BFM TV car elle est fixée sur l'événement

Cette audience de la dernière saison est la deuxième meilleure performance de BFM TV depuis sa création.

La meilleure a été 2,7% l'an dernier, la preuve que l'on peut aller plus haut quand l'actualité l'aide. Elle est le principal vecteur d'audience. Elle occupe une position hors normes, avec 50% à 60% d'audience des chaînes d'info. C'est une position qui n'est pas simple à tenir chaque jour face à nos concurrents. Nous faisons tous les efforts pour maintenir ce chiffre de 2,4%.

C'est sur les grands sujets d'actualité qu'elle pouvait avoir des audiences extrêmement fortes, avec plus de 1 million de téléspectateurs à chaque fois.

Elle avait aussi diffusé il y a quelques semaines un long format de 30 minutes sur Alexandre Benalla, plus long qu'un reportage habituel de la chaîne, qui a réuni 350 000 téléspectateurs pour sa première diffusion.

Pour rappel, BFM TV, qui a été lancée en 2005, appartient à NextRadio TV qui est un groupe jeune créé par l'homme d'affaires Drahi, au début des années 2000.